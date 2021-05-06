Fırında Kremalı Tavuk Tarifi! Fırında Kremalı Tavuk Nasıl Yapılır?

Fırında Kremalı Tavuk nasıl yapılır? Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 6 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan 73. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Fırında Kremalı Tavuk" tarifi!

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 6 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan 73. bölümünde Arda Türkmen'in yaptığı "Fırında Kremalı Tavuk" tarifi!

‘Fırında Kremalı Tavuk tarifini, nasıl yapıldığını, malzemelerini, pişirme süresini ve tüm inceliklerini öğrenebilir, videolu anlatım ile Fırında Kremalı Tavuk yapabilirsiniz.’

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