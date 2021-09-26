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Fırça silah sayıldı! Komşu kavgasında kullanıldı

AA |  26 Eylül 2021 Pazar - 16:18 | Son Güncelleme : 26 09 2021 - 16:18

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, komşusunu, fırlattığı araba yıkama fırçası ile kaşından yaralayan kişinin, basit kasten yaralama suçundan cezalandırılmasına karar verdi - Daire, sanığın olayda kullandığı araba yıkama fırçasının "silah" sayılması gerektiğine hükmederek, yerel mahkemenin davanın düşmesine yönelik kararını bozdu.


Yargıtay, komşu kavgasında kullanılan temizlik fırçasını "silah"  saydı. Eskişehir'de aynı apartmanda oturan ve aralarında daha önce komşuluk  ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar olduğu belirtilen iki komşu arasında tartışma  çıktı. Evinin balkonunu sildiği bezi çırpmasından dolayı sinirlenen sanık,  balkondan balkona komşusuyla tartışmaya başladı. Olay sırasında elindeki araba  yıkama fırçasını mağdura fırlatan sanık, komşunun sol kaşının üzerinden  yaralanmasına neden oldu.
 
Komşusunu, "Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde  yaraladığı" gerekçesiyle hakkında dava açılan kişi, Eskişehir Asliye Ceza  Mahkemesinde yargılandı. Mahkeme, mağdurun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde  yaralanması nedeniyle sanığın eylemini, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "kasten  yaralama" suçunu düzenleyen 86/2. maddesi kapsamında değerlendirdi, mağdurun  şikayetten vazgeçmesi nedeniyle davayı düşürdü. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel  mahkemenin kararını bozdu. Daire, olayda kullanılan fırçayı TCK'nin "tanımlar"ı içeren 6.  maddesindeki "silah deyimi" kapsamında sayarak, yaralamanın silahla  gerçekleştirildiğine hükmetti. Eylemin, silahla kasten yaralama suçunu oluşturduğuna, bu suçta  şikayet aranmaksızın ceza verilmesi gerektiğine karar veren Daire, sanık hakkında  cezaya hükmedilmesi gerekirken mağdurun şikayetten vazgeçtiği gerekçesiyle  davanın düşürülmesini bozma nedeni saydı.
 

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