Fırat Yılmaz Çakıroğlu doğum gününde anılıyor! Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir?

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 20 Şubat 2015’te Ege Üniversitesi Tarih Bölümünde eğitim gördüğü sırada karşıt görüşlü öğrencilerin kavgası sırasında bıçaklanması sonucu hayatını kaybetti. Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu olan ve 4. Sınıf öğrencisi Fırat Çakıroğlu doğum gününde unutulmadı. Fırat 30 yaşında hastag’iyle anılıyor. Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir?

Fırat Yılmaz Çakıroğlu Ege Üniversitesi'nde başlayan karşıt görüşlü öğrencilerin kavgası sonrası Fırat bıçaklanma sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası yapılan yargılamalarda, Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Nurullah Semo tutuklandı. Dava sonucu açıklanında Fırat Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, sanığın cezalandırılmasının acılarını bir nebze hafifleteceğini belirterek, "Benim oğlumun mücadelesi kendinden sonrakiler içindi" kelimelerini kullanmıştı.Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir?

Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir?

Çakıroğlu, 1 Ocak 1991 tarihinde Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldi. Babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile annesi Özlem Çakıroğlu'nun tek çocuğuydu. 1996 yılında öğretmen olan annesi nedeniyle Diyarbakır'da ilkokul yıllarını geçirdi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisiydi. Aynı fakültede formasyon dersleri alan Çakıroğlu, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu idi.

Fırat Çakıroğlu neden öldü?

Fırat Çakıroğlu, 20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi'nde başlayan karşıt görüşlü öğrencilerin kavgası sonrası bıçaklanarak hayata veda eti.

Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, hastanede yaşamını yitirdi. Fırat Çakıroğlu'nun adı, Tarsus'da spor merkezine, Nazilli'de bir parka verildi. İzmir'in Menderes'de bir spor tesisine de adı verildi.

Cinayetin sanığı 880 gün süren yargılanma döneminden sonra terör örgütü üyeliğinden 15 yıl, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.