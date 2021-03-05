Fırat Üniversitesi'ne en az lise mezunu sağlık personeli alınacak!

Fırat Üniversitesi sağlık personeli alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Fırat Üniversitesi personel alım ilanına göre, üniversite hastanesine, Diş HekimliğiFakültesi, Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi ve Deneysel Araştırmalar Merkezinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Peki, Fırat Üniversitesi Hastanesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Fırat Üniversitesi personel alımı başvuru şartları ne? İşte Fırat Üniversitesi sağlık personeli alımı detayları!

Fırat Üniversitesi 112 sağlık personeli alıyor. Fırat Üniversitesi personel alımı ilanı yayınlandı. Resmi Gazete 'de yayımlanan Fırat Üniversitesi Hastane si personel alımı ilanına göre, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi ve Deneysel Araştırmalar Merkezinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Peki, Fırat Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Fırat Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ne? İşte Fırat Üniversitesi Hastanesi sağlık personeli alımı detayları!

Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne eczacı, hemşire, sağlık teknikeri, laborant, röntgen teknisyeni ve sağlık personeli kadrolarında en az lise mezunu 112 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Fırat Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı için başvurular, üniversitenin http://personelilan.firat.edu.tr/ online başvuru sistemi üzerinden

yapılacak. Adayların http://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor. Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacak. Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek. Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak. Tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecek. Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak.

Adayların eczacı kadrosu hariç 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmaları gerekiyor. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için 2020/KPSS P94, önlisans mezunları için 2020/KPSS P93 ve lisans mezunları için 2020/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacak. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacak. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 20 gün içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecek. Her kadronun 5 (beş) katı kadar yedek belirlenecek. Asil olarak atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının

tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1-Mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden indirilen mezun belgesi veya diplomaların onaylı sureti)

2-Vesikalık Fotoğraf (Bütün Adaylar sisteme yükleyecektir)

3-Görev/Hizmet belgesi (Sadece mesleki deneyim şartı olan kadrolara başvuran adaylardan istenmektedir. Bu kadrolara başvuran adaylar görev yapmış oldukları Hastanelerinin Başhekimliğinden alacakları Başhekim, Başhekim Yardımcıları veya Hastane Müdürünün imzaladığı resmi belgeyi sisteme yükleyecektir.)

4-Kurs belgesi (08 kadro kodlu Sağlık Teknikeri/Radyoloji) unvanına başvuran adaylardan istenmektedir.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,

3- Eczacı unvanı hariç, 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak,

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Not: Atanmaya hak kazanan adaylar ihtiyaca binaen hemen göreve başlatılacağından, göreve başlamasına engel bir durumunun bulunmaması gerekir