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Fırat Şef'ten çok özel yemek tarifleri!

13 Haziran 2021 Pazar - 9:53 | Son Güncelleme : 13 06 2021 - 9:55

Kanal D’nin geçtiğimiz Pazartesi (07 Haziran) akşamı ilk bölümü ile izleyicisi ile buluşan ve beğeni toplayan dizisi Aşkın Tarifi’nde dizide pişen yemeklerin tarifleri izleyici ile paylaşılıyor. Dizide Fırat şef karakterine hayat veren oyuncu Kadir Doğulu, Aşkın Tarifi’nin Youtube kanalında bu tarifleri izleyicilere aktarıyor.


İlk bölümün ardından Nicoise Salata ve Fırat Şef’in lahmacun hamuruyla yorumladığı Beef Wellington tarifi veren Doğulu: “Her hafta bölümde pişen yemeklerin tarifini yayından hemen sonra Youtube kanalımızda seyirciyle buluşturacağız. Yemeklere Fırat şefin özel dokunuşlarını katarak, Fransız ve Anadolu mutfağını buluşturan reçeteler sunacağız. Bu hafta Nicoise Salata ve Beef Wellington tarifi verdik. Umarım değişik yemek tarifleri denemek isteyenlere bir nebze de olsa destek olabiliriz” dedi.
 
Aşkın Tarifi; Gaziantepli Fırat şefin, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a ders vermek isterken, gerçek aşk ile buluşmasını konu alıyor.
 
 
Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.
Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Aşkın Tarifi dizisinin yönetmen koltuğuna Deniz Koloş otururken, projenin yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı yapıyor. Dizinin senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor. 
 
Aşkın Tarifi yeni bölümleri ile her Pazartesi Kanal D’de... 
 

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