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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

DHA |  18 Temmuz 2020 Cumartesi - 10:50 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 10:54

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.

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