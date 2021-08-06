06 Ağustos 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.432 1.27 EURO 10,1140 0.07
USD 8,5280 0.10 ALTIN 494,580 0.12
CANLI BORSA
TÜMÜ

Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 2 yaralı

DHA |  06 Ağustos 2021 Cuma - 0:06 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 0:06

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin önce sivil vince tanksavar füzesiyle saldırı düzenlediğini, ardından yaralılara yardıma giden ambulansı hedef alarak ikinci saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı. 2 sivilin yaşamını yitirdiği 2 sivil vatandaşın da yaralandığı saldırıların ardından terör hedeflerinin obüs, top ve havan atışlarıyla vurulduğu belirtildi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde konteyner taşıyan sivil bir vinci tanksavar füzesiyle hedef aldı. Vince yardıma giden sivil bir ambulansı da aynı şekilde vuran teröristler 2 sivili katlederken 2 sivili de yaraladı. Teröristlerin masum sivilleri hunharca katleden bu saldırılarına karşılık belirlenen terör hedefleri obüs, top ve havan atışlarıyla etkili bir şekilde vuruldu" ifadelerine yer verildi.
 

ETİKETLER

Fırat Kalkanı Harekatı terörist saldırı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.