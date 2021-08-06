Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde konteyner taşıyan sivil bir vinci tanksavar füzesiyle hedef aldı. Vince yardıma giden sivil bir ambulansı da aynı şekilde vuran teröristler 2 sivili katlederken 2 sivili de yaraladı. Teröristlerin masum sivilleri hunharca katleden bu saldırılarına karşılık belirlenen terör hedefleri obüs, top ve havan atışlarıyla etkili bir şekilde vuruldu" ifadelerine yer verildi.
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- Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 2 yaralı
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 2 yaralı
DHA | 06 Ağustos 2021 Cuma - 0:06 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 0:06