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Fırat'ın hayatı kabusa dönüyor!

17 Ağustos 2021 Salı - 13:05 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 13:05

Aşkın Tarifi 11. bölüm fragmanı yayınlandı.


Aşkın Tarifi 11. bölüm fragmanı yayında. Fırat'ın hayatı kabusa dönüyor! Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de.

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