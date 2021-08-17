Aşkın Tarifi 11. bölüm fragmanı yayında. Fırat'ın hayatı kabusa dönüyor! Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de.
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Fırat'ın hayatı kabusa dönüyor!
17 Ağustos 2021 Salı - 13:05 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 13:05
Aşkın Tarifi 11. bölüm fragmanı yayınlandı.
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