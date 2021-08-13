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Fırat hafızasını kaybediyor!

13 Ağustos 2021 Cuma - 11:32 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 11:32

Taylan, Fırat'ın oyun oynadığını kanıtlamak için türlü numaralara başvurur. Ancak beklenmedik bir şekilde kaza geçiren Fırat hafızasını kaybeder.


Aşkın Tarifi 10. bölüm fragmanı yayınlandı.Taylan, Fırat'ın oyun oynadığını kanıtlamak için türlü numaralara başvurur. Ancak beklenmedik bir şekilde kaza geçiren Fırat hafızasını kaybeder.
 
Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

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