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Fırat hafızasını kaybediyor!
Fırat hafızasını kaybediyor!
13 Ağustos 2021 Cuma - 11:32
| Son Güncelleme : 13 08 2021 - 11:32
Taylan, Fırat'ın oyun oynadığını kanıtlamak için türlü numaralara başvurur. Ancak beklenmedik bir şekilde kaza geçiren Fırat hafızasını kaybeder.
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Aşkın Tarifi 10. bölüm fragmanı yayınlandı.Taylan, Fırat'ın
oyun
oynadığını kanıtlamak için türlü numaralara başvurur. Ancak beklenmedik bir şekilde kaza geçiren Fırat hafızasını kaybeder.
Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da
Kanal D
'de!
ETİKETLER
taylan
fırat
aşkın tarifi
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