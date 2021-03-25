Fırat Delikanlı kimdir? Fırat Delikanlı adıyla bilinen Fırat Kaya tutuklandı mı? Twitter’da Fırat Delikanlı tutuklansın etiketi gündem oldu!

Aydın'da "Fırat Delikanlı" ismiyle bilinen Fırat Kaya isimli şahıs, eşcinsel olduğu gerekçesiyle işitme engelli E.E.'yi kanlar içerisinde bırakana kadar dövdü. Daha sonra bu anları Instagram'dan yayınlayan Fırat Kaya, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Twitter'da infial yaratan video sonrası kullanıcılar büyük tepki gösterdi. #FıratDelikanlıTutuklansın etiketi bir anda gündem olurken, yapılan yorumlarda şahsın bir an önce tutuklanması talebi yer aldı.
Böyle insanların dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesi sizi nasıl rahatsız etmiyor?
Her gün bir cani yaratık, her gün bir sapık görmekten bıktık
İşitme engelli insanlara şiddet uygulayan ve sırf eşcinsel olduğu için birini öldüresiye dövüp bunu sosyal medyada paylaşmaktan da çekinmeyen #FıratDelikanlıTutuklansın
Hiç kimse cinsel yönelimi nedeniyle şiddet görmeyi hak etmez!
Yemin ediyorum bıktık ya bıktık! Ne oldu Fırat efendi sen özgürce yaşayamadığın için mi bu nefretin kinin öfken O kadar çoklar ki polis hangisini içeri alacağını şaşırdı...
GÜLBEN ERGEN DE TEPKİ GÖSTERDİ ÜNLÜ
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen de durum karşısındaki tepkisini Twitter'dan şu ifadelerle paylaştı: "Sen kimsin ??? Kanlar içinde bırakana dek dövüp, bir de fotoğraflayıp namus dersi vermeyi sana kim öğretti aşağılık sapık!!!"
Sosyal medyada infial yaratan Fırat Delikanlı ismiyle bilinen şahsın, kız arkadaşı olduğu öğrenilen kadını da hastanelik ettiği görüntüler ortaya çıktı.
#FıratDelikanlıTutuklansın etiketiyle sosyal medyada tepki gören şahıs, işitme engelli olan kız arkadaşını darp edip hastanelik etti.