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Fırat Çelik: Onlar Fransa'da kaldı, eğlence amaçlıydı

Fırat Çelik, önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Bir mekanda kahve içen Fırat Çelik, bir yandan da dijital bir platformda yayınlanacak yeni dizisi 'Saklı' için okuma provası yaptı.

Fırat Çelik: Onlar Fransa'da kaldı, eğlence amaçlıydı Altın Küre Ödüllü 'The Affair' dizisinin Türkiye uyarlaması olan 'Saklı'da Hazar Ergüçlü, Defne Kayalar ve Ahmet Fırat Sungur ile başrolü paylaşacak olan Fırat Çelik, şimdiden heyecanlı olduğunu söyledi.
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