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Fırat Altunmeşe Mucize Doktor'dan ayrıldı mı? Mucize Doktor Demir neden ayrıldı, başka bir diziyle mi anlaştı?

02 Nisan 2021 Cuma - 9:22 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 9:22

Mucize Doktor Fırat Altunmeşe ayrıldı mı? Mucize Doktor'un dün yayınlanan yeni bölümünde Demir karakterini oynayan Fırat Altunmeşe’nin nerede olduğu merak edildi. Demir’in dizide neden olmadığı ise Açi'ye gelen mektupla ortaya çıktı. Peki, Mucize Doktor Demir diziden ayrılıyor mu? Fırat Altunmeşe neden ayrıldı?


Mucize Doktor dizisi Adil Hoca’dan sonra bir oyuncusuna daha veda etti. Mucize Doktor Demir'in diziden ayrılıp ayrılmadığı dün yayınlanan bölümde merak edilirken, gerçek Demir’in, Açi'ye yazdığı veda mektubuyla ortaya çıktı. Mehtupta istifa ettiğini ve evden ayrıldığını yazan Demir'in kararı Açi'yi gözyaşlarına boğdu.

Fırat Altunmeşe neden ayrıldı?

Mucize Doktor'un Twitter ve Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Hoşça kal Fırat Altunmeşe..." notu düşüldü.

2 sezondur Demir karakterine hayat veren oyuncu Fırat Altunmeşe'nin vedası dizinin hayranlarını şoke ederken, Altunmeşe'nin diziden neden ayrıldığı henüz bilinmiyor. Öte yandan Oyuncunun artan koronavirüs vakaları nedeniyle ayılmak istediği öne sürüldü.

 

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