Fırat Altunmeşe Mucize Doktor'dan ayrıldı mı? Mucize Doktor Demir neden ayrıldı, başka bir diziyle mi anlaştı?

Mucize Doktor dizisi Adil Hoca’dan sonra bir oyuncusuna daha veda etti. Mucize Doktor Demir'in diziden ayrılıp ayrılmadığı dün yayınlanan bölümde merak edilirken, gerçek Demir’in, Açi'ye yazdığı veda mektubuyla ortaya çıktı. Mehtupta istifa ettiğini ve evden ayrıldığını yazan Demir'in kararı Açi'yi gözyaşlarına boğdu.
Fırat Altunmeşe neden ayrıldı?
Mucize Doktor'un Twitter ve Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Hoşça kal Fırat Altunmeşe..." notu düşüldü.
2 sezondur Demir karakterine hayat veren oyuncu Fırat Altunmeşe'nin vedası dizinin hayranlarını şoke ederken, Altunmeşe'nin diziden neden ayrıldığı henüz bilinmiyor. Öte yandan Oyuncunun artan koronavirüs vakaları nedeniyle ayılmak istediği öne sürüldü.