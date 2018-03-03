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Firari savcı Aksaray'da yakalandı

AA |  03 Mart 2018 Cumartesi - 18:54 | Son Güncelleme : 03 03 2018 - 23:33

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari savcı, Aksaray'da gözaltına alındı.


 Alınan bilgiye göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize  Suçlar ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca  yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari  savcı Ersan Y'nin, Aratol Mahallesi'nde babasına ait evde bulunduğunu belirledi.
 
Harekete geçen ekipler, Ersan Y'yi evin bahçesinde park halindeki 68  HC 332 plakalı otomobilin içinde yakaladı.
 
 Emniyet Müdürlüğüne götürülen Ersan Y'nin hakim olan eşinin de daha  önce meslekten ihraç edildiği öğrenildi.
 
  
 

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