Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında firari olarak aranan ve "öğrenci evleri" adı altında açılan evlerde saklanan örgüt üyelerine yönelik operasyon başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri ve çevre illerde haklarında adli işlem yapılıp firari olarak aranan örgüt mensupları için yeni evlerin açıldığı ve bu evlerin örgüt tarafından "öğrenci evleri" olarak adlandırıldığı, firari kişilerin aile ve öğrenci görüntüsü vererek bu evlerde kaldıkları belirlendi.

Deşifre olmamış, hakkında yasal işlem bulunmayan üst düzey örgüt mensupları tarafından organize edilen evlerle, örgüte yeni eleman kazandırılmaya çalışıldığı, bu faaliyetler için öğrenci evleri açıldığı ve bu evlerde kentte okuyan üniversite öğrencileriyle firari olarak aranan örgüt mensuplarının da kaldığı tespit edildi.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün "öğrenci evleri"nde kalan 10 şüpheliye yönelik farklı adreslere operasyon düzenlendi.



Gözaltı işlemleri sürüyor.



