23 Şubat 2018 Cuma
İSTANBUL 
13°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.841 0.45 EURO 4,6690 0.06
USD 3,7850 0.07 ALTIN 161,940 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

Firari FETÖ şüphelisi kadın Bolu’da yakalandı

İHA |  22 Şubat 2018 Perşembe - 19:29 | Son Güncelleme : 22 02 2018 - 19:29

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan S.A. isimli kadın, Bolu’da kaldığı eve yapılan operasyonla yakalandı.


Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen 26 yaşındaki S.A. isimli kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
 
Yapılan çalışmalar sonucu Bolu’da olduğu tespit edilen S.A.’nın saklandığı eve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan FETÖ şüphelisi S.A., Zonguldak TEM Şube ekiplerine teslim edildi.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.