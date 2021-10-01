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Firari FETÖ mensubu Önder Aytaç, okulların FETÖ bağlantısını ifşa etti

AA |  01 Ekim 2021 Cuma - 23:49 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 23:49

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu ve Türkiye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan Önder Aytaç, Bosna Hersek'te iki kez el değiştirdiği bilinen FETÖ bağlantılı eğitim kurumlarına ilişkin açıklama yaptı.


2014'te firar ettiği bilinen Aytaç, sosyal medya hesabı üzerinden  yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'teki okulların FETÖ bağlantısını açıkça kabul  ederek, "Bosna’daki hizmet hareketine ait okullar borç batağında mı? Bosna'daki  öğretmenleri köle olarak mı görüyorsunuz? Neden maaşlarını çok az veriyorsunuz?  Kıdem tazminatlarını ödemiyorsunuz? Bosna'da restoran ve turizm şirketi vb.  işletmeler açmak ne zamandan beri hizmet oldu?" ifadesini kullandı.
 
"İngiliz şirketi aldı, Amerikan şirketi aldı, diyorlar ama o da  dünyanın pek çok yerinde söyledikleri yalanın bir diğer çeşidi. Herkes biliyor  kimlerin aldığını ya da almadığını. Mustafa Özcan, Talip Küçük, Mustafa Yeşil  konsorsiyumu ya da bir çeşit diğer benzeri." sözler ile açıklamasına devam eden  Aytaç, "Bosna Sema Eğitim Kurumları" olarak bilinen FETÖ bağlantılı okulların  önce ABD merkezli "Global Education" ve ardından İngiliz "Richmond Park  Education" şirketine satıldığını itiraf etti.
 
Okullar son 5 yılda iki kez el değiştirdi
 
Bu arada, Bosna Hersek'te "Bosna Sema Eğitim Kurumları" ismiyle  faaliyet gösteren okullar, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin  ardından ilk önce ABD merkezli "Global Education" şirketine satılmış, arkasından  da İngiliz "Richmond Park Education" isimli şirkete devredilmişti.
 
Son 5 yılda iki kez el değiştirdiği bilinen okullar her defasında FETÖ  bağlantısını inkar etmişti.
 
Darbe girişiminin ardından büyük ölçüde öğrenci kaybeden bu kurumlarda  görev alan kişilerin de FETÖ bağlantısının bulunması dikkat çekmişti.
 

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