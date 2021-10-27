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Firari FETÖ hükümlüsü 8 polis yakalandı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA) |  27 Ekim 2021 Çarşamba - 10:02 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 10:02

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç 8 polis, operasyonla gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan meslekten ihraç komiser yardımcıları Turgay S., Murat K. baş polis Mahmut E. ile polis memurları Ahmet T., Ahmet A., Adem B. ve Muzaffer K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
 
Örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu belirlenen firari hükümlüler, dün adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.
 
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