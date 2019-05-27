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Firari FETÖ'cülerin saklandığı evlere operasyon

AA |  27 Mayıs 2019 Pazartesi - 16:54 | Son Güncelleme : 27 05 2019 - 16:59

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında firari olarak aranan ve "öğrenci evleri" adı altındaki evlerde saklanan örgüt üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.


Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  Kayseri ve çevre illerde haklarında adli işlem yapılıp firari olarak aranan  zanlılar için yeni evler açıldığı, buraların örgüt tarafından "öğrenci evleri"  olarak adlandırıldığı ve firarilerin aile ve öğrenci görüntüsü vererek bu  adreslerde kaldıklarının belirlenmesi üzerine yapılan operasyonda gözaltına  alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye  sevk edilen zanlılardan M.Ş, Y.S.A, M.P, Y.G, S.E. ve K.K. mahkemece tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Firari 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.
 
Deşifre olmayan ve hakkında yasal işlem bulunmayan üst düzey örgüt  üyelerince organize edilen evlerle FETÖ'ye yeni eleman kazandırılmaya  çalışıldığı, bu faaliyetler için öğrenci evleri açıldığı ve buralarda kentte  okuyan üniversite öğrencileriyle firari örgüt mensuplarının da kaldığının  saptanması üzerine 22 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanmıştı.
 
Ayrıca, zanlılarla sahte kimlik, gelirleriyle orantılı olmayacak  miktarlarda lira ve dolar, dijital materyaller ve alışveriş marketleri tarafından  yardıma ihtiyacı olanlara verilmek üzere bastırılan çok sayıda 100 lira ve  değişik bedelli kartlar ele geçirilmişti.

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