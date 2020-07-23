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Firari eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Yılmaz yakalandı

AA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 18:03 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 18:23

Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü tabancayla vurarak öldüren eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, Antalya'da gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazipaşa Emniyet  Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatılan  çalışma kapsamında, İstanbul Halkalı'da 17 Ağustos 2015'te trafikte tartıştığı  motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu polis lojmanlarının önünde silahla vurarak  öldüren ve 2018'de meslekten ihraç edilen firari emniyet müdür yardımcısı  Yılmaz'ın yakalanması için operasyon düzenlendi.
 
Muzkent Mahallesi'nde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin  ardından adliyeye sevk edildi.
 
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklanarak, Alanya L Tipi  Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.
 
Celal Yılmaz, Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince 18 Ağustos  2015'te tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine 23 Ağustos'ta Bakırköy Sulh Ceza  Hakimliğince serbest bırakılmıştı.
 

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