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Firari emniyet müdürleri hücre evinde yakalandı

08 Ekim 2020 Perşembe - 15:27 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 15:27

FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandıkları örgüte ait hücre evinde yakalandı.


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