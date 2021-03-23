Fino Gürkan çetesi çökertildi!

İstanbul Güngören’de esnafın kabusu olan, hamile bir kadının da bebeğine düşürmesine sebebiyet veren “Fino Gürkan” çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çete lideriyle 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da esnafa kabus yaşatan, hamile bir kadının bebeğini kaybetmesine sebebiyet veren çete çökertildi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Fino Gürkan olarak bilinen organize suç örgütü Güngören’de faaliyet gösteriyordu. Çete üyeleri hedef aldıkları esnaftan haraç aldı. Kendilerine tepki gösterenleri ise silahla yaraladı.

HAMİLE KADIN BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ

Çetenin hedefinde bir çiğ köfteci dükkanı da vardı. Dükkanı zorla ele geçirmeye çalışan çete üyeleri işyeri sahibini de darp etti. Öldüresiye dövülen adam, hamile eşi zarar görmesin diye aracına bindirdi. Ancak çete üyeleri hamile kadının bulunduğu araca da saldırdı. Korku ve üzüntü yaşayan genç kadın 8 aylık bebeğini düşürdü.

KESİLEN CEZAYA KIZIP ARAÇ YAKTILAR

Çete üyelerinin yaptıkları bunlarla da sınırlı kalmadı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için polis ekipleri cezai uyguladı. Bunun üzerine çete üyeleri kesilen cezaya kızıp 2 aracı da ateşe verdi.

SİLAHLARLA POZ VERDİLER

Öte yandan çete üyelerinin sosyal medya hesapları da incelendi. Şüphelilerin korku salmak için sürekli sosyal medya hesaplarında silahlı görüntüler paylaştıkları ortaya çıktı.

POLİS EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLEDİ