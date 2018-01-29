Finlandiya'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin haberine göre, Ulusal Koalisyon Partisinden aday gösterilen Niinistö, oyların yüzde 63'ünü alarak ikinci kez cumhurbaşkanı oldu.

Niinistö, altı yıl daha cumhurbaşkanlığı yapacak.

Yeşiller Partisinin adayı Pekka Haavisto'nun oyu ise yüzde 12'de kaldı.

Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Gerçek Finlandiya lılar Partisinin adayı Laura Huhtasaar ise yüzde 7 oy aldı.