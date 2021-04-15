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Fındıklı irmik tatlısı tarifi! Fındıklı irmik tatlısı nasıl yapılır?

15 Nisan 2021 Perşembe - 16:51 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 16:51

İşte leziz fındıklı irmik tatlısı tarifi... Fındıklı irmik tatlısı nasıl yapılır? Bu akşam ne yapsam diyenler için tarifler Arda'nın Ramazan Mutfağı'nda...


Fındıklı İrmik Tatlısı
 
MALZEMELER:
 
1 adet yumurta
1/2 su bardağı ayçiçek yağı
1/2 su bardağı yoğurt
40 gr erimiş margarin
3 su bardağı un
1/2 su bardağı toz şeker
1 su bardağı irmik
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
 
Şerbeti için;
 
1,5 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
Yarım limonun suyu
 
Üzeri için;
Fındık
 
Ramazan demek bolluk demek, bereket demek, paylaşmak demek! İster 1 tas çorba olsun, ister mükellef bir sofra! Hazırlanan yemeğin lezzeti bir başka, kurulan sofranın huzuru bambaşka olur! Bu Ramazan'da da haftanın 6 günü iftar sofralarımızı hep beraber kuracağız! Lezzetli sofralar için tek yapmanız gereken "Arda'nın Ramazan Mutfağı"nı izlemek!

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