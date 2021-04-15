Fındıklı irmik tatlısı tarifi! Fındıklı irmik tatlısı nasıl yapılır?

Fındıklı İrmik Tatlısı
MALZEMELER:
1 adet yumurta
1/2 su bardağı ayçiçek yağı
1/2 su bardağı yoğurt
40 gr erimiş margarin
3 su bardağı un
1/2 su bardağı toz şeker
1 su bardağı irmik
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Şerbeti için;
1,5 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
Yarım limonun suyu
Üzeri için;
Fındık
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