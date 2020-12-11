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Fındık fiyatları ne kadar oldu? İl il fındık fiyatları!

11 Aralık 2020 Cuma - 16:40 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 16:40

Ticaret borsalarında bu yılın ağustos-ekim döneminde 278 bin tonu aşkın fındık işlem gördü. Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında söz konusu aylarda gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi. Buna göre, ağustos-ekim döneminde borsalarda toplam 278 bin 932 ton fındık işlem gördü. Fındık sezonunun bitmesiyle birlikte de elinde fındık kalan üreticiler serbest piyasadaki fındık fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme ve Trabzon'da fındık fiyatları...


Ticaret borsalarında 2020 yılının ağustos-ekim döneminde 278 bin tonu aşkın fındık işlem gördü. En fazla işlem 57 bin 433 tonla Ordu'da gerçekleştirilirken, bu kenti  53 bin 263 tonla Sakarya, 47 bin 897 tonla Düzce/Bolu, 24 bin 719 tonla Giresun, 23 bin 570 tonla da Çarşamba izledi. Trabzon'dan 11 ayda yapılan ihracat 960 milyon doları aştı. 
 
FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU? 
 
Fındık ile ilgili rakamların açıklanmasının ardından elinde fındık kalan üreticiler fiyat araştırmalarına fiyat araştırmalarına devam ediyor. Peki, fındık fiyatları ne kadar? Güncel fındık fiyatları ve Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme ve Trabzon'da fındık fiyatları...
 
SERBEST PİYASA  FINDIK FİYATLARI:
 
TMO fındık fiyatları: 21,00 TL - 22,50 TL
Akçakoca fındık fiyatları: 21,25 TL
Çarşamba fındık fiyatları: 22,50 TL
Düzce fındık fiyatları: 21,50 TL
Fatsa Fındık Fiyatları: 22,50 TL
Giresun Fındık Fiyatları: 23,00 TL
Kocaeli Fındık Fiyatları: 22,00 TL
Ordu Fındık Fiyatları: 22,50 TL
Sakarya Fındık Fiyatları: 21,50 TL
Samsun Fındık Fiyatları: 22,50 TL
Trabzon Fındık Fiyatları: 22,25 TL
Terme Fındık Fiyatları: 22,50 TL
Ünye Fındık Fiyatları: 22,25 TL
Zonguldak Fındık Fiyatları: 21,50 TL
 

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