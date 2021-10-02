Fındık fiyatları düştü! Üreticiye flaş çağrı

Karadeniz Bölgesi'nde hasat ve kurutması tamamlanan fındığın satış telaşı başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Levant kalite fındığın kilogramını 26,5 TL'den alırken serbest piyasada bu fiyat 23 TL'ye kadar geriledi. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, ofisin levant kalite fındık için verdiği 26,5 TLlik fiyatının taban fiyat olduğunu belirterek, Bu fiyatın altında üreticilerimiz kesinlikle fındıklarını satmasınlar" dedi.

Bölgede Ağustos ayında başlayan fındık hasadı, eylül ayı itibariyle tamamlandı. Fındıklarını toplayan kimi üretici fındığın kurutma işlemini tamamlarken, kimileri ise hava koşullarından dolayı fındığını harmanlar da ve yol kenarlarında kurutma ve ayıklama işlemine devam ediyor. 1 Eylül itibariyle bu yıl yeniden fındığa müdahale alımı için piyasaya giren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Giresun kalite fındık için 27 TL, levant kalite fındıklar için ise 26,5 TL fiyat belirledi. TMO , kriterlere uygun fındık alımına devam ederken, serbest piyasada ise ürün, 23 ila 25 lira arasında alıcı buluyor.

ÜRETİCİLERE FİYAT ÇAĞRISI

Serbest piyasadaki fiyat düşüşü dikkatleri çekerken, üreticilere de arka arkaya çağrıda bulunuldu. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, ofisin açıkladığı alım fiyatının altında üreticilerin fındık satmaması gerektiğini söyledi. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça da, fındığın patronunun üretici olduğunu kaydederek, üreticilerin pazara fındığını ihtiyacı kadar indirmesi ve emanete fındık bırakmaması gerektiğini vurguladı.

26,5 LİRA YÜZDE 50 RANDIMAN FINDIK İÇİN VERİLEN ALT FİYATTIR

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, bu yıl levant kalite fındık için açıklanan 26,5 TLnin fındığın taban fiyatı olduğunu açıkladı. Bu fiyatın altında üreticilerin ürününü satmasını tavsiye etmediklerini belirten Güldal, 26,5 lira yüzde 50 randıman fındık için verilen alt fiyattır. Bu fiyatın altında üreticilerimiz kesinlikle fındıklarını satmasınlar, değerlendirmesinler. Mutlaka TMOdan fiyat alsınlar ya da TMOya getirsinler. 26,5 TLnin üzerinde satarlarsa bereketlerini bulsunlar. O noktada hiçbir şeyimiz yok. Toprak Mahsulleri Ofisi olarak bütün fındığı alalım arzusunda veya çağrısında değiliz ama altında satacağına bize getirsin biz alırız. Parasını da 1 hafta ile 10 gün içerisinde öderiz. Üreticilerimize hep çarpı yapıyoruz, lütfen kendi menfaatini de biraz düşünerek hareket etmesini tavsiye ediyoruz. Devletin, Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinden açıklamış olduğu fiyatlar üretici için bir eşik fiyattır. Bu fiyatın altına düşmesin üreticimiz diye konuştu.

30 LİRAYA VARAN FINDIK FİYATI OLUŞUYOR

Güldal, randıman farkıyla fındıkların 30 liraya kadar satın alındığını da ifade ederek, Kriterlere uygun fındık getiren üreticilerimize biz randıman farkı veriyoruz. Dolayısıyla randıman farkı bu sene fındığın yüksek kaliteli olmasından dolayı da bize yüzde 50nin üzerinde bir randımanla bize geliyor. 28, 29, 30 liraya varan fındık fiyatları oluşuyor. Yüksek kalitedeki fındığa verdiği 1 liralık randıman farkı şu anda 2 ila 3 lirayı geçiyor şeklinde konuştu.

'EMANETE FINDIK BIRAKMAYIN'

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ise, üreticilere emanete fındık bırakmamalarını isteyerek, Bu dönem harcama kalemlerinin en yüksek olduğu dönem. Okulların açılması, düğünlerin yoğun olması ve üreticilerin sene içerisinde almış oldukları kredilerin, borçların geri ödenme zamanı. Dolayısıyla bu dönemde tekelci firma ve işbirlikçileri, fındık fiyatlarını aşağıda tutarak kendi kazançlarını yukarıya çıkarmanın hesaplarını yapıyorlar. Bu mevsimde fındık fiyatlarını aşağıda tutuyorlar ama şu anda önümüzdeki günlerde düzeleceğini tahmin ediyoruz. Çünkü TMOnun alımı bölgelerimizde çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Onun için ben bu firmaların daha fazla dayanamayacağını ve direnemeyeceklerini düşünüyor, fındık fiyatlarının yükseleceğini düşünüyorum. Burada tabi patron olan üreticinin de artık fındığına sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz. İhtiyacı kadar fındığı pazara indirip, emanete fındık bırakmazlarsa kısa bir süreçte serbest piyasada fındık fiyatlarının en azından TMOnun fiyatlarına yükseleceğini düşünüyorum ifadelerinde bulundu.