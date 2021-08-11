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Fındık fiyatı 2021 açıklandı mı? Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak, fındık taban fiyatı ne kadar olur?

Fındık fiyatı 2021 açıklandı mı? Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak, fındık taban fiyatı ne kadar olur?