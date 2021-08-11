Fındık fiyatı 2021 açıklandı mı? Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak, fındık taban fiyatı ne kadar olur?

Fındık taban fiyatları merak edilen konular arasındaki yerini aldı. Üretici ve tüketiciler fındık taban fiyatları açıklandı mı, ne zaman belli olacak sorularına cevap arıyor. Fındıkta taban fiyatını belirlemeye yönelik çalışmalar sürüyor. Fındık fiyatları son durum…
2021 FINDIK TABAN FİYATI AÇIKLANDI MI?
Fındık fiyatlarına yönelik resmi açıklama henüz yapılmadı.
GÜNCEL FINDIK FİYATLARI
Akçakoca Fındık Fiyatları: 22,82 TL - 25,20 TL
Çarşamba Fındık Fiyatları: 23,50 Tl - 24,75 TL
Düzce Fındık Fiyatları: 22,82 TL - 25,20 TL
Fatsa Fındık Fiyatları: 23,80 TL - 25,00 TL
Giresun Fındık Fiyatları: 23,05 TL - 25,55 TL
Kocaeli Fındık Fiyatları: 22,75 TL - 24,50 TL