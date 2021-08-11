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Fındık fiyatı 2021 açıklandı mı? Fındık fiyatları ne zaman açıklanacak, fındık taban fiyatı ne kadar olur?

11 Ağustos 2021 Çarşamba - 17:03 | Son Güncelleme : 11 08 2021 - 17:03

2021 fındık taban fiyatı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üreticiler fındık fiyatları için verilecek rakamı merak ediliyor. Fındık fiyatlarına yönelik araştırmalar artarken, Bakanlığın çalışmaları sürdürdüğü belirtiliyor. 2021 fındık taban fiyatlarına yönelik son durum…


Fındık taban fiyatları merak edilen konular arasındaki yerini aldı. Üretici ve tüketiciler fındık taban fiyatları açıklandı mı, ne zaman belli olacak sorularına cevap arıyor. Fındıkta taban fiyatını belirlemeye yönelik çalışmalar sürüyor. Fındık fiyatları son durum…

2021 FINDIK TABAN FİYATI AÇIKLANDI MI?

Fındık fiyatlarına yönelik resmi açıklama henüz yapılmadı.

GÜNCEL FINDIK FİYATLARI

Akçakoca Fındık Fiyatları: 22,82 TL - 25,20 TL

Çarşamba Fındık Fiyatları: 23,50 Tl - 24,75 TL

Düzce Fındık Fiyatları: 22,82 TL - 25,20 TL

Fatsa Fındık Fiyatları: 23,80 TL - 25,00 TL

Giresun Fındık Fiyatları: 23,05 TL - 25,55 TL

Kocaeli Fındık Fiyatları: 22,75 TL - 24,50 TL

 

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