Fındık alım fiyatları belli oldu! 2021 yılı fındık alım fiyatı ne kadar, kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 2021 yılı fındık alım fiyatlarını açıkladı. Erdoğan, fındığın en önemli üretim ve ihracat kalemlerinden biri olduğunun altını çizerek, 'Bu mahsul döneminde de fındık üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. 2021 yılı fındık alım fiyatlarını tüm milletimizle özellikle Karadenizli üreticilerimizle paylaşmak isiyorum. Giresun fındık alım fiyatımız kilogram başına 27 lira lavant kalite fındık için ise 26,5 liradır. yüksek randımanlı fındığa bir lira fazla ödeme yapılacaktır. Fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira 30 lira arasında değişiyor' açıklamasında bulundu