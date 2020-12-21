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Finansman desteği! Harekete geçildi

AA |  21 Aralık 2020 Pazartesi - 10:51 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 10:51

Güzel haber geldi. Destek için önemli bir adım atıldı. Koronavirüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar finansman desteğinden yararlanabilecek. Dünya Bankası, salgın ortamında Türkiye'deki uygun mikro ve küçük şirketler işletmeler için finansman sağladı.


Dünya Bankası, salgın ortamında Türkiye'deki uygun  mikro ve küçük şirketler işletmeler için finansman sağladı. 
 
Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, hazırlanan yeni proje,  Kovid-19 salgınının sağlıkla ilgili ve ekonomik şoklarından etkilenen uygun mikro  ve küçük işletmelerin kapanmalarının önlenmesine ve kriz sırasında bu  işletmelerin istihdamlarını korumalarına yardımcı olacak.
 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi  Başkanlığı (KOSGEB) tarafından uygulanan 300 milyon dolar tutarındaki  "Türkiye'deki Mikro ve Küçük İşletmeler için Hızlı Destek Projesi", imalat  şirketleri ile üretim, bilimsel araştırma ve geliştirme ve bilgisayar programlama  üzerinde odaklanan diğer yenilikçi genç şirketler için geri ödenebilir destek  finansmanı sağlayacak.
 
Proje, Kovid salgınından olumsuz etkilenen ancak finansal açıdan  sürdürülebilir durumda bulunan ve geçici likidite ihtiyaçlarını karşılamak için  finansmana erişebilmeleri halinde krizden ayakta kalarak çıkmaları muhtemel  yenilikçi genç şirketler dahil uygun KOBİ'lere performansa dayalı geri ödenebilir  destek şeklinde finansman sağlayacak.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke  Direktörü Auguste Kouame, proje ile ilgili şunları kaydetti:
 
"Dünya Bankası Grubu'nun, Kovid-19 pandemisinin ekonomiler, şirketler  ve çalışanlar üzerindeki etkilerini hafifletme konusunda birlikte çalıştığı  ülkeleri desteklemek için izlediği yaklaşım, ülkeler Kovid-19 salgınının acil  etkilerine cevap verirken ve dayanıklı bir toparlanma sürecinin temellerini  atarken gelecekte işletmelerin sürdürülebilir bir şekilde büyümesine ve istihdam  yaratmaya yönelik koşulların korunmasını içermektedir.
 
Dünya Bankası, bu çerçeve ile tutarlı şekilde, Türkiye'deki  sürdürülebilir işletmelerin desteklenmesine ve kırılgan durumdaki istihdamın  korunmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duymaktadır."
 
Dünya Bankası Baş Ekonomisti ve Proje Görev Ekibi Ortak Lideri Stefka  Slavova, "Proje kapsamında sağlanan Dünya Bankası finansmanı Türkiye'de yoksul ve  yoksulluk sınırındaki hane halkları için ana istihdam kaynağını oluşturan ve  imalat sektöründeki istihdamın yüzde 40'tan fazlasını sağlayan mikro ve küçük  İşletmelere gidecektir." ifadelerini kullandı.
 
Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti ve Proje Görev Ekibi Ortak Lideri P.  Facundo Cuevas ise projeye "Bu mikro ve küçük işletmeler, Kovid-19'un sebep  olduğu devam etmekte olan sağlık ve ekonomi krizinden özellikle olumsuz  etkilenmiştir ve bu kriz karşısında ayakta kalabilmek için desteğe ihtiyaç  duymaktadırlar." değerlendirmesinde bulundu.
 
Verilen bilgiye göre, proje kadınlara ait işletmeler üzerinde  özellikle yoğunlaşırken, büyüme, kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik olarak  belirlenen üç stratejik alan üzerinde odaklanan 2018-2023 Ülke İşbirliği  Çerçevesi (CPF) ile de uyumlu halde bulunuyor.
 

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