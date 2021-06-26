Finansbank resmen duyurdu! Yüzde 70...

QNB Finansbank tarafından açıkladı. Yüzde 70 bandını geçti. Bankada hesabı olan, kredi çeken ya da kredi kartı kullanan müşterileri kapsıyor. QNB Finansbank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Kurtoğlu "Türk bankacılık sektörü, dijital bankacılık alanında gerek fonksiyonalite zenginliği gerek bu özelliklerin kullanım rakamları açısından dünyada örnek gösteriliyor." dedi.

QNB Finansbank harekete geçti. Tüm vatandaşlara duyuruldu. Detaylar paylaşıldı. QNB Finansbank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bankacılık sektörü teknolojilerine etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19’un birçok sektörü hazırlıksız yakaladığını ancak bankacılık sektörünün yıllardır teknoloji alanına yaptığı yatırımlarla bu krize en hazırlıklı sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Kurtoğlu, teknoloji odaklı bir banka olarak müşterilerin bankacılık hizmetlerine kolay ve sağlık lı yollardan ulaşabilmeleri için, yönlendirmeler, bilgilendirmeler ve ihtiyaç anında destek olabilecek gerek Dijital Zeka-Q gerekse de canlı yardım seçeneklerini müşterilere dijital kanallarda sunduklarını belirtti.

Kovid-19 gibi küresel ve ciddi sağlık riskleri taşıyan bir salgın hastalığın bankalar üzerinde de oldukça fazla etkisi olduğu ve olmaya da devam edeceğini öngördüklerini ifade eden Kurtoğlu, "Bu etkilerin temelinde dijitalliğin olduğunu söyleyebiliriz. Dijital dönüşümün, tüm sektörler üzerinde yapılan teknolojik yatırımlar ile mümkün olabileceğini ve bu sayede kazanılan yetkinlikler neticesinde tamamlanabileceğini bu süreçte bir kez daha gördük. Salgın süreci, özellikle kısıtlamaların olduğu dönemde, sektörün kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye devam edebilmesi için dijital dönüşümün ve yatırımların ne kadar önemli olduğunu kanıtladı." şeklinde konuştu.

Enis Kurtoğlu, uzun süredir teknolojinin gelişme hızına paralel olacak şekilde pek çok dijital çözümün üretimi ve entegrasyonu konusunda banka olarak yatırım ve çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Müşterilerin QNB Mobil ve internet şubesi kanallar üzerinden, diledikleri yerden, 7/24 işlem yapabildiklerini belirten Kurtoğlu, artık QNB Mobil aracılığıyla görüntülü görüşme ile herkesin kolay ve hızlı bir şekilde QNB Finansbanklı olabildiğini dile getirdi.

Kurtoğlu, dijital kanallar ile ihtiyaç duyulan her an müşterilerin yanında oldukları için birçok müşterinin artık şubelere gelme gereği duymadığını aktararak, "Teknolojiye en doğru kaynaklarla ve doğru noktaya odaklanarak yaptığımız yatırımlarla bugün müşterilerimize kesintisiz, kolay ve tüm ihtiyaçlarına cevap veren dijital kanallarımızla mükemmel bir bankacılık deneyimi sunabiliyoruz; bu da sektörde bizi bir adım öne çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

"Banklar fintech'lerle daha fazla iş birliğine gidebilir"

QNB Finansbank Genel Müdürü Yardımcısı Kurtoğlu, salgınının sağlık ve ekonomideki etkilerinin yıkıcı olurken, teknolojide ilerlemeyi hızlandırdığını ve dijital araçlara adaptasyonu artırdığını söyledi.

Salgınla beraber oluşan yeni ihtiyaçları karşılamak için teknolojinin daha hızlı ve pratik çözümler üretmek zorunda kaldığını ifade eden Kurtoğlu, şunları kaydetti:

"Bu zorunlulukla beraber uzun yıllarda gerçekleşecek teknolojik değişiklikler daha kısa zamanda hayatımızdaki yerini aldı. Bu yeniliklere teknolojik yatırımlarımız ve genç kadromuzla kolayca adapte olduk. Sadece yerel değil dünyadaki gelişmeleri de yakından takip ederek ülkemizde de sektörün öncülerinden olduğumuzu net söyleyebilirim. Gelişen teknoloji ile birlikte bankacılıkta yepyeni trendlerle karşılaşacağız. Örneğin, açık bankacılık kavramı, müşterilerin banka bilgilerine banka dışındaki uygulamalar tarafından erişmelerine olanak sağlayacak. Bu durum müşteri deneyimini çok daha önemli bir hale getirecek. Bankaların fintech'lerle daha fazla iş birliğine gittiğini görebiliriz. Yapay zeka destekli asistanlar müşteriler için her an ulaşılabilir olmaya devam edecek ve makine öğrenmesi sayesinde giderek daha fazla konuda hizmet vererek müşterilerin neredeyse tüm finansal ajandasını yönetebilir hale gelecek."

Kurtoğlu, müşterilere sunulan dijital deneyimin, müşteriler için banka tercih sebebi olmaya aday olacağını ifade etti.

Bu nedenle tasarım odaklı düşünme, müşteri odaklı tasarım gibi kavramların bankacılık sektöründe daha fazla duyulacağını dile getiren Kurtoğlu, "Müşterilere kendilerinin merkezinde olduğu kesintisiz dijital bir deneyim sunmak müşteri sadakatini sağlayan en önemli özelliklerden biri haline gelecek. Müşterilerine hızlı, basit ve kişiselleştirilmiş dijital deneyim sunabilen bankalar rekabette bir adım öne geçebilecek." şeklinde konuştu.

Fintech ve techfin'ler müşteri deneyimini iyileştirecek

Geleceğin bankacılık sisteminde fintech'ler ve techfin'lerin yerini değerlendiren Kurtoğlu, öncelikle geleneksel finans dünyası dışından gelen oyuncuların da resme dahil olmasının müşterilerin yaşayacağı deneyimde kesinlikle bir değişime ve iyileşmeye sebep olacağını söyledi.

Kurtoğlu, son kullanıcılar açısından olumlu bir tablodan söz ettiklerini belirterek, "Benzer şekilde müşteriyi tutundurma konusunda da alışılmışın dışında bir deneyim ve farklı bir değer önerisi sunmanın önemi kuşkusuz daha da artacaktır." dedi.

Bugün bakıldığında Kuzey Amerika ’da finans dünyası içinde satın almaların başladığını dile getiren Kurtoğlu, "Bu konsolidasyon süreci zamanla daha da artacaktır. Ülkemizde ise henüz techfin dediğimiz büyük oyuncuların ön planda olmadığını görmekle beraber, önümüzdeki senelerde farklı bir tabloyla karşılaşmanın mümkün olabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dijital aktif müşteri oranımızın mayıs ayı itibarıyla yüzde 70 barajını aştı"

QNB Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Kurtoğlu, Türkiye'nin dijital bankacılıkta dünyadaki konumu hakkında da görüşlerini paylaştı.

Hemen her kurumun ana gündem maddelerinden biri olan dijital dönüşümün Türk ekonomisinin en önemli sektörlerinden olan bankacılığın ajandasında da uzun süredir en üst sırada yer aldığını vurgulayan Kurtoğlu, internet bankacılığı ile başlayan rekabetin, mobil uygulama alanında devam ettiğini söyledi.

Kurtoğlu, şunları kaydetti:

"Türk bankacılık sektörü, dijital bankacılık alanında gerek uygulamaların kullanıcılara sunduğu fonksiyonalite zenginliği gerekse de bu özelliklerin kullanım rakamları açısından dünyada örnek gösteriliyor. QNB Finansbank olarak yatırım harcamalarımızın ve bütçelerimizin giderek daha büyük kısımlarını dijital mecraları geliştirmek için tahsis etmeye devam ediyoruz. Bu durum ise iştahın büyüklüğünü ve bu alandaki büyümenin kısa vadede yavaşlama emaresi göstermeyeceğinin kanıtı niteliğinde. Çağımızın getirdiği dijital dönüşümü takip ediyor ve her türlü teknolojiden faydalanıyoruz. Türkiye’nin ilk dijital bankasını da bünyemizde barındırmanın haklı gururuyla Türkiye’de dijitalleşmenin öncüsü şirketlerden olduğumuzun farkındayız. Dijital aktif müşteri oranımızın mayıs ayı itibarıyla yüzde 70 barajını aşmış olması bu alanda attığımız adımların ne kadar yerinde olduğunu bizlere kanıtladı."