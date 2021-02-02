02 Şubat 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.511 1.27 EURO 8,6490 -0.24
USD 7,1940 0.10 ALTIN 423,660 -1.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

Finansbank resmen duyurdu! Yüzde 25...

AA |  02 Şubat 2021 Salı - 17:16 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 17:16

QNB Finansbank resmen duyurdu. Dev bankadan yapılan açıklamada rakamlar tek tek duyuruldu. QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, toplam aktifleri 31 Aralık itibarıyla önceki yıla göre yüzde 25 artarak 227 milyar 253 milyon liraya yükselen bankanın net kredileri 138 milyar 719 milyon liraya, müşteri mevduatı ise 125 milyar 976 milyon liraya ulaştı.


QNB Finansbank geçen yıl 2 milyar 487 milyon liralık  net dönem kârı elde etti. QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, salgınla dünya  tarihine geçen 2020 yılında da reel sektöre desteğini artırarak sürdürürken,  istikrarlı büyümeye devam etti. Özellikle kurumsal ve ticari krediler alanında büyümesini sürdüren  bankanın toplam aktifleri 31 Aralık itibarıyla önceki yıla göre yüzde 25 artarak  227 milyar 253 milyon liraya ulaştı. Net krediler yüzde 25 artışla 138 milyar 719  milyon liraya, müşteri mevduatı ise yüzde 26 yükselişle 125 milyar 976 milyon  liraya ulaştı.
Bankanın 2020 yılı net dönem kârı 2 milyar 487 milyon TL olarak  gerçekleşirken, toplam özkaynakları yüzde 15 artarak 19 milyar 222 milyon liraya  yükseldi. 
 
"Dijital bir geleceğe hazırlanıyoruz" 
 
Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan QNB Finansbank Genel  Müdürü Temel Güzeloğlu, geçen yıl banka olarak çalışan ve müşterilerinin  sağlığını korumayı, kesintisiz bankacılık hizmeti sunmayı ve reel sektörün bu  süreci atlatması için destek olmayı üç ana hedef olarak belirlediklerini  bildirdi.     Bu yıl aşıyla birlikte ekonomide hızlı ve istikrarlı büyüme  beklediklerini, banka olarak daha dijital bir geleceğe hazırlandıklarını kaydeden  Güzeloğlu, Türk bankacılık sektörünün salgın döneminde özellikle ekonominin  ayakta kalması için çok önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Güzeloğlu "Bankacılık sektörünün reel sektörü desteklemek için   yaptığı çalışmaların ekonomideki olumlu etkisini görüyoruz. QNB Finansbank olarak  reel sektörü desteklemeye kesintisiz devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.          

ETİKETLER

Finansbank kar banka müşteri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.