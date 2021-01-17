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QNB Finansbank resmen duyurdu! Yarın başlıyor

17 Ocak 2021 Pazar - 12:14 | Son Güncelleme : 17 01 2021 - 12:30

QNB Finansbank resmen duyurdu. Bankada hesabı olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Yarın başlıyor. Dev banka müşterilerine yeni uygulama ile ile ilgili bilgi verdi. Finansbank tarafından yapılan açıklamada 18 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacağı bildirildi.


QNB Finansbank harekete geçti ve milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren yeni kararı duyurdu. Dev bankadan yeni alınan karar ile ilgili açıklama geldi. Koronavirüs sebebiyle Türkiye'de birçok alanda tedbir alındı. Bu tedbirlerin yanı sıra bankalardan da salgında vaka sayılarının azaltılması adına önemli adımlaratıldı. Yeni kararlar aldı. Çoğu banka pandemi nedeni ile çalışma saatlerinde düzenleme yapmıştı. QNB Finansbank da çalışma saatlerinde koronavirüs önlemleri çerçevesinde değişiklik yapmıştı.
 
 
QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
 
 
QNB Finansbank da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. QNB Finansbank konuyla ilgili olarak internet sitesinde müşterilerine bilgi verdi. Açıklamada "Şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibarı ile 10:00-13:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet vermeye başlayacaktır." denildi.
 

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