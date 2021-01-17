QNB Finansbank resmen duyurdu! Yarın başlıyor

QNB Finansbank harekete geçti ve milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren yeni kararı duyurdu. Dev bankadan yeni alınan karar ile ilgili açıklama geldi. Koronavirüs sebebiyle Türkiye'de birçok alanda tedbir alındı. Bu tedbirlerin yanı sıra bankalardan da salgında vaka sayılarının azaltılması adına önemli adımlaratıldı. Yeni kararlar aldı. Çoğu banka pandemi nedeni ile çalışma saatlerinde düzenleme yapmıştı. QNB Finansbank da çalışma saatlerinde koronavirüs önlemleri çerçevesinde değişiklik yapmıştı.
QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
QNB Finansbank da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. QNB Finansbank konuyla ilgili olarak internet sitesinde müşterilerine bilgi verdi. Açıklamada "Şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibarı ile 10:00-13:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında müşterilerimize hizmet vermeye başlayacaktır." denildi.