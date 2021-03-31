QNB Finansbank resmen duyurdu! 6 Nisan'da bitiyor

QNB Finansbank harekete geçti. Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar için önemli bir kampanya hayata geçirildi. Dev bankadan yapılan açıklamada avantajlı ihtiyaç kredisi ile ilgili bilgiler paylaşıldı. QNB Finansbank avantajlı koşullarda sunulan kredi fırsatı ile ilgili detayları paylaşarak kampanya bitim tarihi hatırlatıldı. QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan kamu çalışanlarına özel hazırladığı avantajlı koşullarla ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. Kredi paketinde 3 ay erteleme imkanı da bulunuyor.

QNB Finansbank harekete geçti. Avantajlı kredi paketi müşterilerin kullanımına sunuldu. İhtiyaç kredisinde faizler düşürüldü. Avantajlı kredi fırsatı sadece kamu çalışanlarına özel olarak hazırlandı.

QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan kamu çalışanlarına özel aylık yüzde 1,49 faiz oranlarından başlayan ihtiyaç kredisi sunuyor. QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, kredi paketi, 36 aya varan vade seçenekleri ve 3 ay erteleme avantajı sağlıyor.

Banka müşterileri, 6 Nisan'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, şubelere gitmeden QNB Finansbank'ın cep ve internet şubesinden ve qnbfinansbank.com adresinden başvuru yapabilecek. 0850 222 0 900 numaralı QNB Finansbank Çağrı Merkezi hattını arayarak da fırsattan yararlanılabilecek.

Henüz banka müşterisi olmayanlar ise www.qnbfinansbank.com adresinden ya da şubelerden başvurabilecek.