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QNB Finansbank kararı resmen duyurdu! Kredi fırsatı, 9 ay ödeme yok

AA |  11 Mart 2021 Perşembe - 14:05 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 14:12

Yüz binlerce kişiye güzel haber. 9 ay geri ödemesiz kredi imkanı. QNB Finansbank harekete geçti. Dev banka alınan kararı resmen duyurdu. Avantajlı koşullarla kredi imkanı sunuluyor. 9 ay anapara ödemesi yapılmadan 36 ay vade imkanı ile kredi kullanılabiliyor. Aylık faiz oranı ise 1,41 olarak belirlendi. QNB Finansbank, Kovid-19 salgını nedeniyle dönemsel nakit akışı ve yeni döneme hazırlık amacıyla yatırım ihtiyacını karşılamak üzere KOBİ'lere destek olmak için yeni bir kredi paketi daha sunuyor


QNB Finansbank'tan kredi kararı. 9 ay anapara ödemesi olmadan  KOBİ İşe Devam Kredisi veriliyor. 
 
QNB Finansbank, Kovid-19 salgını nedeniyle dönemsel nakit akışı ve yeni döneme hazırlık amacıyla yatırım ihtiyacını karşılamak üzere KOBİ'lere destek olmak için yeni bir kredi paketi daha sunuyor.
 
Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank KOBİ İşe Devam Kredisi kapsamında KOBİ'ler; 9 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya varan vadeler ve aylık yüzde 1,41'den başlayan faizlerle taksitli ticari kredi kullanabilecek.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, Kovid-19 sürecinden olumsuz etkilenen reel sektörü desteklemek üzere Mart 2020'den bu yana kredi geri ödemelerini 3 ay ertelediklerini, KGF ve KOSGEB destekli krediler kullandırdıklarını bildirdi.
 
Aydın, İşe Devam Kredisi'yle de nakit akışında zorlanan, yeniden işine devam edecek birçok firmaya 9 aya kadar anapara ödemesiz dönem ile destek olmak istediklerini kaydetti.

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