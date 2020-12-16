Finansbank kararı resmen duyurdu! Hesabı olanlar...

Finansbank harekete geçti ve resmen açıkladı. Yüz binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Dev banka hesabı olan tüm müşterilerine duyurdu. Salgın sebebiyle birçok tedbir alındı, bankaların çoğunda hizmet saatlerinde değişikliğe gidildi. Bu bankalardan biri de Finansbank oldu. Açıklamada hizmet saatlerinde değişiklik yapıldığı belirtildi. İşte bankaların duyuruları ve güncel mesai saatleri...

Finansbank salgın nedeniyle harekete geçti ve müşterileri yakından ilgilendiren karar duyuruldu. Koronavirüs salgınına ilişkin Türkiye'de çok sayıda tedbir kararı alındı, alınmaya da devam ediyor. Bu tedbirlerin yanı sıra çok sayıda bankanın çalışma saatlerine düzenleme getirildi. Bankalar tek tek müşterilerine yeni çalışma saatlerini duyuruyor. Bu bankalardan biri de Finansbank oldu. Finansbank da mesai saatlerinde değişiklik yapıldığını tüm müşterilerine duyurdu.

FİNANSBANK'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

Açıklamada şöyle denildi:

"Değerli müşterilerimiz, 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir."

Öte yandan Finansbank dışında da çoğu bankanın mesai saatleri değişti. Bankalar saat değişimini tek tek duyuruyor. İşte bankaların güncel hizmet saatleri...

ZİRAAT BANKASI MESAİ SAATLERİ "Değerli müşterilerimiz, şubelerimiz 8 Aralık 2020 Salı gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi Ziraat Mobil'den ve İnternet Şubemizden 7/24 kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz." HALKBANK MESAİ SAATLERİ "Değerli Müşterilerimiz, tüm şubelerimiz 8 Aralık 2020 itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi dijital kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

İŞ BANKASI HİZMET SAATLERİ

"Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için sizin çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizin gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gidilmiş olup 02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren şubelerimiz saat 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 arasında hizmet verecektir."

AKBANK HİZMET SAATLERİ

"2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. İşlemlerini Akbank Mobil, Akbank Internet, 444 25 25 no’lu Müşteri İletişim Merkezimiz ve ATM’lerimizden gerçekleştirebilirsin."

GARANTİ BANKASI HİZMET SAATLERİ

"Müşterilerimize önemli hatırlatma! Koronavirüs tedbirlerimiz kapsamında şubelerimizin çalışma saatleri değişti. 2 Aralık 2020 Çarşamba gününden itibaren şubelerimiz 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir"

YAPI KREDİ MESAİ SAATLERİ

Yapı Kredi Bankası 2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

DENİZBANK MESAİ SAATLERİ

"Değerli müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak adına, şube çalışma saatlerimiz 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişmiştir. Bankacılık işlemlerinizi internet şubemiz, MobilDeniz, DenizKartim ve fastPay uygulamalarımızdan veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz."