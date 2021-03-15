QNB Finansbank kararı resmen duyurdu! Bankada hesabı olan herkes...

Finansbank yeni kararı resmen duyurdu. Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor. Dev banka müşterilerin hayatını kolaylaştıracak yeniliğin hayata geçirildiğini açıkladı. Artık QNB Finansbank müşterileri, çeklerini güvenli, hızlı ve şubede sıra beklemeden işleme aldırabiliyor. İlk olarak 10 ilde uygulanmaya başladı ancak giderek yaygınlaştırılacak.

QNB Finansbank bankada hesabı olan tüm müşterileri için yeni kararı resmen duyurdu. Dev bankadan yapılan açıklamada QNB Finansbank'ın müşterileri, çeklerini güvenli, hızlı ve şubede sıra beklemeden işleme aldırabiliyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, müşteri memnuniyetini düşünerek hayatlarını kolaylaştıracak bir yeniliği daha hayata geçirdi.

KOLAYCA İŞLEME ALDIRABİLECEKLER

QNB Finansbank şubelerinde tüm bireysel ve tüzel müşteriler, çek yoğunluğu olan şubelerde çek kabul cihazını kullanarak kolayca çeklerini işleme aldırabilecek.

10 İLDE UYGULANMAYA BAŞLANDI

İlk olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Konya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri ve Mersin illerinde bulunan şubelerde hayata geçirilen uygulamanın ileriki dönemlerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Uygulama, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı tarafından da destek aldı. QNB Finansbank müşterilerinin çeklerini cihaz üzerinden yapacakları seçime göre daha hızlı ve gişede sıra beklemeden işleme aldırabilmeleri, zamandan tasarruf etmelerini de sağlayacak.