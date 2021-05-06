Finansbank, DenizBank, TEB art arda duyurdu! Ve başladı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), tam kapanma döneminde emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için 81 ilde banka şubelerinin çalışma saatlerinin değiştirilmesi yönünde karar aldı. TBB tarafından bankaların 6-11 Mayıs arasında 09.00-16.30 saatleri arasında hizmet vermesi istendi. Bankalar tek tek çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Yeni mesai saatleri hasabı olan müşterilere SMS ile bildirildi. Finansbank, DenizBank, TEB ve diğer bankalar mesai saatlerini güncelledi. İşte bankaların yeni açılış ve kapanış saatleri...
QNB Finansbank’tan yapılan açıklama ise şu şekilde:
6 Mayıs 2021 tarihinden itibaren şubelerimiz 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet verecektir.
TEB ÇALIŞMA SAATLERİNİ GÜNCELLEDİ
Türk Ekonomi Bankası (TEB), şubelerinin çalışma saatlerini güncelledi. Buna göre TEB şubeleri, 06 – 07 – 10 – 11 Mayıs 2021 tarihlerinde 09.00 – 12.30 ve 13.30 – 16.30, 12 Mayıs 2021 tarihinde 09.00 – 12.30 saatleri arasında hizmet verecek.
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
DenizBank’tan yapılan açıklama ise şu şekilde:
İşlemlerinizin sağlık açısından daha güvenli ve hızlı yapılabilmesi için şubelerimizdeki mesai saatlerinde değişiklik yapılmıştır. Şubelerimiz 6 Mayıs Perşembe günü itibariyle, 11 Mayıs Salı günü de dahil olmak üzere 09.00-12.30 ve 13.30-16.30 arasında hizmet verecektir. 12 Mayıs Çarşamba (Arife günü) ise 9.00-12.00 arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi MobilDeniz, İnternet Bankacılığı, DenizKartım ve fastPay uygulamalarımızdan veya ATM’lerimizden 7/24 gerçekleştirebilirsiniz.
GARANTİ BANKASI KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Garanti Bankası’ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Şubelerimiz, bayram öncesi yoğunluğu önlemek amacıyla 6-7-10-11 Mayıs tarihlerinde 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30, 12 Mayıs Çarşamba ise 09.00-12.30 arasında çalışacaktır. Bankacılık işlemleriniz için Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet’i kullanabilirsiniz.
İŞ BANKASI AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ
İş Bankası emekli vatandaşlar için değişikliğe gitti. Maaş ve ikramiye ödemelerine ilişkin yeni düzenleme yapıldı. 06-07-10-11 Mayıs tarihlerinde bankanın çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı.