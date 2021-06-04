Filyos limanı nerede yapılıyor, hangi şehirde? Filyos Limanı projesi kimin, Filyos Limanı'nın önemi!

Filyos Limanı çalışmaları tamamlandı. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit döneminde planlanan ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 2016'da yapımına başlanan limanın açılışı 4 Haziran bugün gerçekleşecek. Filyos Limanı Projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Peki, Filyos limanı nerede yapılıyor, hangi şehirde? Filyon Limanı projesi kimin, nerede?

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 2016'da yapımına başlanan Filyos Limanı'nda çalışmalarda sona gelindi. 150 yıllık hayal olan liman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak.

FİLYOS LİMANI NEREDE, HARİTA?

Zonguldak il merkezine 25 km, Çaycuma ilçesine 23 km uzaklıktadır. Zonguldak'ın doğusunda, Karadeniz kıyısında kurulu bir yerleşimdir. Filyos Çayı yerleşimin doğusundan Karadeniz'e dökülmektedir. Yerleşim altı mahalleden oluşur: Abacık mahallesi, Geriş mahallesi, Hisarönü mahallesi, Kocaeli mahallesi, Sefercik mahallesi, Öteyüz mahallesi. Yerleşim merkezinde küçük bir liman bulunmaktadır. Ayrıca "Filyos Vadisi Projesi" kapsamında Sazköy'ün kuzeyinde yeni bir liman yapılması planlanmıştır.

FİLYOS LİMANI’NIN TARİHİ ÖNEMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA muhabirine, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılışı planlanan Filyos Limanı'na ilişkin bilgi verdi. Karadeniz hinterlandının en önemli deniz kapısı niteliği taşıyan Filyos Limanı'nın, bölgesel deniz ticaretinin yeni merkezlerinden biri olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Zonguldak kıyılarında bulunan Filyos Limanı, sadece bir liman olmasının ötesinde hem bölgeyi hem de ülkeyi lojistik alanda bir adım daha ileriye taşıyacak dev lojistik merkez projesidir." diye konuştu.

"BÖLGESEL DENİZ TİCARETİNİN YENİ MERKEZLERİNDEN OLACAK"

Karadeniz hinterlandının en önemli deniz kapısı niteliği taşıyan Filyos Limanı'nın, bölgesel deniz ticaretinin yeni merkezlerinden biri olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Zonguldak kıyılarında bulunan Filyos Limanı, sadece bir liman olmasının ötesinde, hem bölgeyi hem de ülkeyi lojistik alanda bir adım daha ileriye taşıyacak dev lojistik merkez projesidir." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nın hizmete girdiğinde yıllık 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesiyle büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacağına işaret ederek, "Filyos Limanı, sadece Zonguldak'ın değil, başta Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ana ihracat merkezi haline dönüşecek." ifadelerini kullandı.

FİLYOS LİMANI PROJESİ KİMİN?

Filyos Limanı yapım ihalesini kazanan Nas İnşaat’tır.