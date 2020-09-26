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Filyasyon ekiplerine doğru bilgi vermeyen yandı! Hapis cezası uygulanacak

AA |  26 Eylül 2020 Cumartesi - 14:17 | Son Güncelleme : 26 09 2020 - 14:41

Karabük Valiliği, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan "filyasyon" çalışmaları sırasında doğru bilgi vermeyenlere ve yalan beyanda bulunanlara üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanacağını bildirdi.


Karabük'te filyasyon çalışmaları sırasında doğru bilgi vermeyen ve yalan beyanda bulunann kişilere üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanacak.
 
Valilikten yapılan açıklamada, salgınla mücadelenin en önemli  unsurlarından biri olan "filyasyon" çalışmalarının sağlıklı bir şekilde  yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermelerinin son derece önem  taşıdığı belirtildi.
 
Açıklamada, "Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi ile  'bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda  bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile  cezalandırılacağı' hükme bağlanmıştır. Salgınla mücadelede temel kanun olan 1593  sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha  Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına  yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda  koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik  veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak, bu tür  eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206'ncı maddesi  gereğince işlem tesis edilecektir." denildi.
 
 

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