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Filyasyon ekipleri "dedektif" gibi iz sürerek mücadele ediyor

04 Aralık 2020 Cuma - 17:52 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 17:52

Sakarya'da, pozitif vakalar ile temaslıların tespit edilmesi ve izolasyona alınması, bu kişilere ilaç temin edilmesinde görev alan 600 kişiden oluşan 205 filyasyon ekibi, zorlu görevlerini özveriyle sürdürüyor.


Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  testi pozitif çıkan kişilerin izolasyona alınması, temaslıların tespiti ve  hastalara ilaç götürülmesi gibi görevleri yerine getiren filyasyon ekipleri adeta  "dedektif" titizliğiyle çalışarak salgınla mücadelede etkin rol oynuyor.

Türkiye'nin salgınla mücadelesinde fedakarca çalışan sağlık personeli,  gece gündüz demeden özveriyle görevlerini sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde kent merkezi ile 16 ilçede 600  kişiden oluşan 205 filyasyon ekibi, Kovid-19'a karşı dönüşümlü mücadele ediyor.

Görev yaptıkları bölgelerde koordinasyon merkezine gelen ve o gün  ziyaret edecekleri evlerin adresleri alan ekipler, saat 08.30'dan 23.00'a kadar  mesai yapıyor.

Tulumlarını giyip gözlük, eldiven, maske ve siperlik takan filyasyon  ekipleri, evleri ziyaret ederek Kovid-19 tanısı konulmuş hastaların ilaçlarını  veriyor, temaslıların bilgisini ve genel sağlık durumlarını kayıt altına alıyor.  Ekipler, temaslıları da ziyaret ederek gerektiği durumlarda Kovid-19 testi  yapıyor.

Sağlık çalışanlarıyla salgına karşı etkin rol oynayan ve adeta  dedektif gibi bu tür vakaların izini süren "Koronavirüs dedektifleri"nin  çalışması AA tarafından görüntülendi.

"İzolasyona uymayanlar iş yükümüzü artırıyor"

Doktor Necip Yağız, Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğünde ve filyasyon  ekiplerinde görev aldığını söyledi.

Filyasyon ekiplerinin Kovid-19 için özel olarak oluşturulduğunu,  eylülden bu yana çalışma yürüttüğünü aktaran Yağız, "Haftada 3-4 gün filyasyona  çıkıyoruz. Saat 08.30'dan 23.00'e kadar çalışıyoruz, günlük 40-50 eve ziyarette  bulunup ilaç temini, koronavirüs hakkında soruları cevaplandırma ve ihtiyaç  halinde PCR alımını yapıyoruz. Belki bir postacı gibi çalışıyorsunuz ama  getirdiğiniz şey kargo değil, onlara hayatıyla ilgili bilgi getiriyorsunuz. Bu  ciddi bir sorumluluk. Bu yüzden olabildiğince nazik olmaya, anlatmaya  çalışıyoruz, ilaçları kullanmalarını söylüyoruz." şeklinde konuştu.

Yağız, kendilerini sahada zora sokan durumların olduğunu anlatarak,  "Kişiler ilaçları kullanmak istemiyor. İlaçlarla ilgili 'Bana bunlar zarar  verecek.' şeklinde algı var. Elimizden geldiği kadar erkenden ilaçlara  başlamanın, tedavide en etkili şey olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Şu an için  bizi en çok yoran şey; ilaca karşı oluşan direnç." ifadesini kullandı.

"Hasta ve temaslılara hızla ulaşmaya çalışıyoruz"

Filyasyonda hasta ya da temaslılara olabildiğince hızlı ulaşmaya  çalıştıklarını kaydeden Yağız, şöyle devam etti:

"Kişiler ev izolasyonuna dikkat etmiyor. Son zamanlarda karantinadan  çıkıp dışarıda olanlara rastlıyoruz. Bu çok tehlikeli ve filyasyonu zorlaştıran  bir şey çünkü filyasyondaki temel amaç; kişilerin evde izolasyonunu sağlamak,  onlara bilgi vermek ve dışarı çıkmalarını engellemek. Bu durum iş yükümüzü  artırıyor, hastalığın yayılmasını hızlandırıyor."

Yağız, vatandaşların ev ziyaretleri yapmamaları gerektiğinin altını  çizerek maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

"Bir annenin çocuğu için döktüğü gözyaşları bizi gerçekten üzüyor"

Hemşire Sevgi Gümüştekin de 24 yıldır görev yaptığını ve haziran  ayından beri filyasyon ekibinde bulunduğunu söyleyerek, Kovid-19 tanısı alan  hastalara ilaçlarını verdiklerini ve nasıl kullanmaları gerektiğini  anlattıklarını, tedavilerinin de evde devamını sağladıklarını kaydetti.

Gümüştekin, kendilerini üzen durumlarla karşılaştıklarını dile  getirerek, "Yatalak hastalarımız, yaşlı, bakıma muhtaç hastalarımız oluyor. Onlar  bu süreci çok zor atlatıyor. Aileler; kimisi çok tedirgin oluyor, ağlamaya  başlıyor. Çocuklar oluyor mesela. Bir annenin çocuğu için mücadelesi, döktüğü  gözyaşları, bizi gerçekten üzüyor çünkü ben de anneyim. Gece 23.00'e kadar ev ev  gezip insanların ilaçlarını veriyoruz. Görevimizi sevdiğimiz için büyük bir  mücadeleyle zorlukları göz ardı ederek insanlara hizmet etmeye çalışıyoruz."  ifadesini kullandı.

"Hala virüs yok diyen vatandaşlarımız var." diyen Gümüştekin, bu  yaklaşımın yanlış olduğunu kaydetti.

Salgının dünya genelinde etkili olduğuna işaret eden Gümüştekin, "Ben  de bu hastalığı atlattım, şu an sağlıklıyım. Benden sonra kızıma da bulaştı.  Gerçekten ağrılı ve zor bir dönem... Görüyoruz, hayatını kaybedenler var.  İnanmayan kesim yüzünden bu virüs yayıldı. 2-3 kişi dahi olsa bir araya  gelmesinler artık. Eski alışkanlıklarımızı sürdürmeyelim. Bu olayı ne kadar  ciddiye alırsak o kadar çok başarı elde edeceğiz." diye konuştu.

Gümüştekin, vatandaşlara tedbirlere harfiyen uyma çağrısında bulundu.

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Filyasyon ekipleri Sakarya dedektif
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