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Filmler de bile bu kadarı olmaz! Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı

09 Ekim 2020 Cuma - 13:59 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 13:59

Louisiana, Pearl River'dan Katolik bir rahip olan Travis Clark, kilisede iki kadınla grup seks yaparken basıldı.


ABD’nin Louisiana eyaletinde yaşanan olayda, bir rahip, kendi kilise sunağında iki kadınla üçlü seks yaptığı ve bunu filme aldığı iddiasıyla tutuklandı.
 
Gecenin ilerleyen saatlerinde kilise ışıklarının açık kaldığını gören birinin ışıkları kapatmak için kiliseye gitmesiyle ortaya çıkan olayda, rahip ve iki kadın tutuklandı.
 
Polis raporuna göre kimliği belirsiz tanık, yarı çıplak rahibin korse ve yüksek topuklu çizmeler giymiş iki kadınla seks yaptığını gördü.
 
 
Erotik film için kilise sunağına ışıklandırma yapan rahip, karşılarına konumlandırılmış kamera sayesinde her şeyi kayıt altına alıyordu.
 
Raporda, New Orleans başpiskoposunun sunağın kutsallığını yeniden tesis etmek için bir ayin gerçekleştirmek için kiliseyi ziyaret ettiği belirtiliyor.
 
2013 yılında atanan Rahip Clark, tutuklanmasının ardından başpiskoposluktan uzaklaştırıldı.
 

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