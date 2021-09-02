Filiz Hanım sinir krizi geçirdi!

Yaren, eşinden kaynanasına gelen çiçeğin bulunduğu vazoyu bilerek yere düşürdü. Sanki yanlışlıkla düşürmüş tavrına bürünen Yaren kendisine gelen eleştiriler sonrasında bilerek düşürdüğünü kabul etti; fakat, Filiz Hanımın öfkesini bu tavır değiştirmedi. Filiz Hanım, kaynanalar odasından izlediği bu acı olay sonrası stüdyoya gelerek Yaren'e tepki gösterdi. Yaren'in umursamadığını gören Filiz Hanım, ağlayarak sinir krizi geçirmeye başladı. Ona diğer gelinler yardım ederken Yaren'in mutfağında yemek yapmaya devam etmesi büyük eleştiri aldı. İkili arasında çok sert bir tartışma yaşandı.

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