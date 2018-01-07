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Filistinli cesur kız Temimi ile ilgili yeni gelişme

AA |  07 Ocak 2018 Pazar - 19:15 | Son Güncelleme : 07 01 2018 - 19:15

"Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi ile annesi Neriman'ın pazartesi günü yapılacak duruşmasının 15 Ocak'a ertelendiği bildirildi.


 Ahed et-Temimi'nin babası Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptığı  açıklamada "Ofer Askeri Mahkemesi'nden savunma heyetinin iddianamedeki  suçlamaları incelemesi için pazartesi günü düzenlenecek duruşmayı ertelemesini  talep ettik. Mahkeme talebimizi kabul etti ve duruşmanın 15 Ocak'ta yapılmasına  karar verdi." dedi.
 
Temimi, savunma heyetinin dün İsrail Başsavcılığından suçlamalara dair  özel dosyayı teslim aldığını ve bu süreçte dosyanın inceleneceğini ifade etti.
 
 İsrail askeri mahkemesi, 1 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'da  görülen duruşmada, Ahed et-Temimi ile annesi Neriman'ın gözaltı süresini  sorgularına devam edilmesi için üçüncü kez 8 gün uzatmıştı.
 
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ahed et-Temimi,  İsrail askeri ve subayına saldırmanın yanı sıra güvenlik güçlerine saldırmak ve  taş atmak gibi 5 suçla suçlanıyor." ifadelerine yer verilmişti.
 
Açıklamada, "Ahed ayrıca, ordunun çalışmalarına karşı koymak, isyan  eylemlerine katılmak ve başkalarını bu eylemlere katılmaya teşvik etmekle  suçlanıyor. Annesi Neriman da aynı olaylara karışmak ve Facebook hesabından  olaylara katılımı teşvik etmekle suçlanıyor." değerlendirmesinde bulunulmuştu.
 
İsrail askerleri, Temimi'yi 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle  yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı.
Temimi'nin annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere  gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından  gözaltına alındığı kaydedilmişti.
 
 "Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi  gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle  İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.
 

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