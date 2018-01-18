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Filistinli bir genç çatışmada şehit oldu

AA |  18 Ocak 2018 Perşembe - 3:17 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 4:28

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde Filistinli bir gencin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olduğu bildirildi


Filistin haber ajansı WAFA, Cenin'in batısındaki Vadi Birkin  bölgesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada 22  yaşındaki Filistinli Ahmed Nasr Cerrar'ın şehit edildiği bilgisini paylaştı.  Filistin Sağlık Bakanlığı da bir Filistinlinin şehit olduğu bilgisini doğruladı  ancak konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.
 
Görgü tanıkları ise İsrail askerlerinin, şehit edilen Cerrar'ın Vadi  Birkin'deki evini buldozerlerle ablukaya aldığını, bölgeyi giriş çıkışlara  kapattığını ve bölgeden zaman zaman silah yükseldiğini aktardı.
 
İsrail polisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail güçleri ile  Filistinliler arasında Cenin'de çıkan çatışmada yaralananlar olduğu bildirilmiş  ancak çatışmanın nedenine değinilmemişti.
 
İsrail askerleri şehit ettikleri Filistinli gencin evini yıktı
 
İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin  kentinde şehit ettikleri 22 yaşındaki Filistinli Ahmed Nasr Cerrar'ın evinin bir  bölümünü yıktığı bildirildi. 
 
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı  askerler, Cerrar'ın Vadi Birkin bölgesindeki evini ablukaya alıp ateş açtı.
 
Askerler daha sonra evin bir kısmını yıktı.
 
Çok sayıda askeri araçla kente baskın düzenleyen İsrail askerleri  ile onlarca Filistinli arasında çatışma çıktığı, askerlerin pek çok mahallede  halkın sokağa çıkmasına engel olduğu kaydedildi.
 
Filistin haber ajansı WAFA, Cenin'in batısındaki Vadi Birkin  bölgesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada Filistinli  Ahmed Nasr Cerrar'ın şehit edildiği bilgisini paylaşmıştı.
 

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