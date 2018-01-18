Filistinli bir genç çatışmada şehit oldu

Filistin haber ajansı WAFA, Cenin'in batısındaki Vadi Birkin bölgesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada 22 yaşındaki Filistinli Ahmed Nasr Cerrar'ın şehit edildiği bilgisini paylaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı da bir Filistinlinin şehit olduğu bilgisini doğruladı ancak konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.
Görgü tanıkları ise İsrail askerlerinin, şehit edilen Cerrar'ın Vadi Birkin'deki evini buldozerlerle ablukaya aldığını, bölgeyi giriş çıkışlara kapattığını ve bölgeden zaman zaman silah yükseldiğini aktardı.
İsrail polisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında Cenin'de çıkan çatışmada yaralananlar olduğu bildirilmiş ancak çatışmanın nedenine değinilmemişti.
İsrail askerleri şehit ettikleri Filistinli gencin evini yıktı
İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde şehit ettikleri 22 yaşındaki Filistinli Ahmed Nasr Cerrar'ın evinin bir bölümünü yıktığı bildirildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı askerler, Cerrar'ın Vadi Birkin bölgesindeki evini ablukaya alıp ateş açtı.
Askerler daha sonra evin bir kısmını yıktı.
Çok sayıda askeri araçla kente baskın düzenleyen İsrail askerleri ile onlarca Filistinli arasında çatışma çıktığı, askerlerin pek çok mahallede halkın sokağa çıkmasına engel olduğu kaydedildi.
Filistin haber ajansı WAFA, Cenin'in batısındaki Vadi Birkin bölgesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada Filistinli Ahmed Nasr Cerrar'ın şehit edildiği bilgisini paylaşmıştı.