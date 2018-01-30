Filistinli Ahed Tamimi'nin gözaltı süresi yeniden uzatıldı

İsrail mahkemesi, İsrail askerine meydan okuduğu için Türkiye'de 'Hanzala Cesaret Ödülü' alan 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin gözaltı süresini yeniden uzattı. Mahkeme tarafından Ahed Tamimi ve annesinin duruşma tarihi 6 Şubat olarak belirlendi. Ayrıca davayla ilgili suçlanan Ahed Tamimi'nin kuzeni Nour Tamimi 5 Ocak'ta kefaletle serbest bırakılmıştı. Mahkeme Nour Tamimi'nin duruşmasının ise 12 Şubat'ta gerçekleşeceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler(BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, İsrail makamlarının bu davadaki eylemlerini eleştirerek, Ahed Tamimi'nin de aralarında bulunduğu reşit olmayanların uzun süre gözaltında tutulması konusundaki endişelerini dile getirdi.