16 Ocak 2018 Salı
İSTANBUL 
9°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 112.159 -2.17 EURO 4,6570 -0.16
USD 3,7950 -0.14 ALTIN 163,840 1.63
CANLI BORSA
TÜMÜ

Filistin Merkez Konseyi toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı

AA |  16 Ocak 2018 Salı - 4:31 | Son Güncelleme : 16 01 2018 - 4:31

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyinin, FKÖ Yürütme Kurulundan, İsrail tarafından Filistin devleti tanınıncaya kadar İsrail'i tanıma konusunu askıya almasının istendiği bildirildi.


Merkez Konseyinin, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde "Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti" temasıyla düzenlenen ve iki gün süren 28'inci dönem toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı.
 
Konsey Başkanı Selim ez-Zanun tarafından kamuoyuna duyurulan bildirgeye göre, Yürütme Kurulundan, İsrail tarafından Filistin devleti  tanıyıncaya, Doğu Kudüs'ü ilhak planını iptal edinceye ve yerleşim birimleri  inşasını durduruncaya kadar İsrail'i tanıma konusunu askıya alması istendi. Ayrıca, İsrail ile tüm güvenlik koordinasyonunu durdurma ve FKÖ ile İsrail'in 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Anlaşması'nın getirdiği ekonomik bağımlılık ilişkisinden kurtulma kararı alındı.
 
Bildirgede, FKÖ ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Barış  Anlaşması'nın "daimi barış sağlanıncaya kadar olan geçiş döneminde Filistin  yönetiminin kurulmasını" öngören maddesinin geçerliliğinin kalmadığı kaydedildi.
 
Trump'ın kararına kınama
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma  kararının kınandığı bildirgede, "ABD, Kudüs kararıyla, İsrail'le yürütülen barış  sürecindeki arabuluculuk vasfını kaybetmiştir. ABD ancak söz konusu kararı iptal  ederse barış sürecine dahil olabilir." ifadelerine yer verildi. Bildirgede,  ABD'nin Ortadoğu barış süreciyle ilgili uluslararası kanunlara aykırı fikir ve  projelerinin kabul edilmediği ve Arap Barış Planı'na bağlı kalınacağı vurgusu  yapıldı.
 
Uluslararası topluma İsrail işgalinin son bulması, Filistin devletinin  bağımsızlığını kazanması ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan  topraklarda tam egemenlik hakkını kullanması için üzerine düşen sorumluluğu  yerine getirme çağrısının yapıldığı bildirgede, geçici çözümlerin ve İsrail  devletinin Yahudi kimliğinin tanınmayacağı ifade edildi.
 
Konsey ayrıca, İsrail yerleşim birimlerinin boykot edilmesi ve  Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bu yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren  şirketlere dair veri tabanının yayımlaması için dünya ülkeleriyle çalışmaya devam  etme kararı aldı.
 
Ulusal uzlaşı süreci
 
Mayıs 2011 ile Ekim 2017'de imzalanan ulusal uzlaşı anlaşmalarına  bağlı kalınacağını belirten Konsey, uzlaşının sağlanması ve uzlaşı hükümetinin  Gazze'de görevini icra edebilmesi için gerekli desteğin verilmesi çağrısı yaptı.
 
Konseyin bildirgesinde, Filistin halkının uluslararası kanunlar  doğrultusunda işgale karşı tüm mücadele yollarını kullanma ve barışçıl direnişi  etkin hale getirme hakkı olduğu belirtildi.
 
Uluslararası kuruluşlara üyelik sürecine de yer verilen bildirgede,  Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusu ile İsrail'in Filistinlilere yönelik  ihlallerinin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşınması talebinin işleme  konulması için çalışma yapılması kararı alındığı aktarıldı.
 

ETİKETLER

filistin haber israil abd trump son dakika
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.