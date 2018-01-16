Filistin Merkez Konseyi toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyinin, FKÖ Yürütme Kurulundan, İsrail tarafından Filistin devleti tanınıncaya kadar İsrail'i tanıma konusunu askıya almasının istendiği bildirildi.

Konsey Başkanı Selim ez-Zanun tarafından kamuoyuna duyurulan bildirgeye göre, Yürütme Kurulundan, İsrail tarafından Filistin devleti tanıyıncaya, Doğu Kudüs'ü ilhak planını iptal edinceye ve yerleşim birimleri inşasını durduruncaya kadar İsrail'i tanıma konusunu askıya alması istendi. Ayrıca, İsrail ile tüm güvenlik koordinasyonunu durdurma ve FKÖ ile İsrail'in 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Anlaşması'nın getirdiği ekonomik bağımlılık ilişkisinden kurtulma kararı alındı.

Bildirgede, FKÖ ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Barış Anlaşması'nın "daimi barış sağlanıncaya kadar olan geçiş döneminde Filistin yönetiminin kurulmasını" öngören maddesinin geçerliliğinin kalmadığı kaydedildi.

Trump'ın kararına kınama

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının kınandığı bildirgede, "ABD, Kudüs kararıyla, İsrail'le yürütülen barış sürecindeki arabuluculuk vasfını kaybetmiştir. ABD ancak söz konusu kararı iptal ederse barış sürecine dahil olabilir." ifadelerine yer verildi. Bildirgede, ABD'nin Ortadoğu barış süreciyle ilgili uluslararası kanunlara aykırı fikir ve projelerinin kabul edilmediği ve Arap Barış Planı'na bağlı kalınacağı vurgusu yapıldı.

Uluslararası topluma İsrail işgalinin son bulması, Filistin devletinin bağımsızlığını kazanması ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan topraklarda tam egemenlik hakkını kullanması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısının yapıldığı bildirgede, geçici çözümlerin ve İsrail devletinin Yahudi kimliğinin tanınmayacağı ifade edildi.

Konsey ayrıca, İsrail yerleşim birimlerinin boykot edilmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bu yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren şirketlere dair veri tabanının yayımlaması için dünya ülkeleriyle çalışmaya devam etme kararı aldı.

Ulusal uzlaşı süreci

Mayıs 2011 ile Ekim 2017'de imzalanan ulusal uzlaşı anlaşmalarına bağlı kalınacağını belirten Konsey, uzlaşının sağlanması ve uzlaşı hükümetinin Gazze 'de görevini icra edebilmesi için gerekli desteğin verilmesi çağrısı yaptı.

Konseyin bildirgesinde, Filistin halkının uluslararası kanunlar doğrultusunda işgale karşı tüm mücadele yollarını kullanma ve barışçıl direnişi etkin hale getirme hakkı olduğu belirtildi.

Uluslararası kuruluşlara üyelik sürecine de yer verilen bildirgede, Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusu ile İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerinin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşınması talebinin işleme konulması için çalışma yapılması kararı alındığı aktarıldı.