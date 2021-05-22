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Filistin direnişinin simgesi Tamimi: Filistin halkının ayaklanmasını umuyoruz

22 Mayıs 2021 Cumartesi - 19:14 | Son Güncelleme : 22 05 2021 - 19:14

Filistin direnişinin simgesi haline gelen isimlerden Ahed Tamimi, CNN TÜRK'e özel konuştu. Tamimi, "Dünya Filistin halkının yanında dursa, İsrail savaş suçu işlemeye cesaret edemezdi" dedi.


İsrailli bir askere tokat attığı için 16 yaşında tutuklandı, fotoğrafı dünyada simge oldu. Filistin direnişinin sembollerinden Ahed Tamimi, CNN TÜRK'e konuştu. 11 gün süren çatışmalara değinen bahseden Tamimi, İsrail'in Gazze'de sivilleri vurmasından uluslararası kamuoyunu sorumlu tuttu, “Uluslararası toplum Filistin halkının yanında dursaydı İsrail, Filistinli kadın ve çocuklara karşı savaş suçu işlemeye cesaret edemezdi” dedi.
 
Çocukluğundan beri İsrail zulmüne direnen Tamimi, Gazze'de evi yıkılan ve İsrail bombardımanına isyan eden 10 yaşındaki Nadin Abdül Latif'in görüntülerini yorumladı:
 
Filistinli çocuklar, kendilerine karşı işlenen bu suçlar olmadan dünyadaki herhangi bir çocuk gibi güvenlik ve barış içinde yaşama hakkına sahiptir. Dünya'nın harekete geçmesini ve Filistin halkının ayaklanmasını umuyoruz.
 
FİLİSTİN’İN KURTULUŞ ANAHTARI KADINLAR
 
Tamimi, İsrail işgalinde kadınların özel olarak hedef alındığını, çünkü Filistin halkının kurtuluşunun anahtarının yine kadınlar olduğunu söyledi:
 
Filistinli kadın toplumun yarısıdır ve diğer yarıyı da kaldıran yine onlardır. İşgal, Filistin kadınını kırmaya ve zayıflatmaya bağlıdır, böylece kendi hakkını ve topraklarını buna karşı savunabilecek bir nesil yetiştirilemez. Filistinli kadınlar işgal karşısında güçlü olmaya ve kurtuluş kuşağını büyütmeye kararlıdır. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara, tüm Filistin halkına yönelik bu şiddetten kurtulmak için işgali bitirmeliyiz. Filistinli kadın bu işgalciye karşı güçlü olacak ve bu işgalciyle yüzleşecek, topraklarını işgal ve sömürgecilikten kurtaracak güçlü bir nesil yetiştirecek.

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