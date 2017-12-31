31 Aralık 2017 Pazar
İSTANBUL 
12°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.333 0.74 EURO 4,5510 0.80
USD 3,7900 0.39 ALTIN 158,830 1.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Cuneydi'ye telefon

AA |  31 Aralık 2017 Pazar - 0:41 | Son Güncelleme : 31 12 2017 - 0:41

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'yi telefonla aradı.


Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Kudüs  direnişinin sembol ismi Cuneydi'yi arayan Abbas, gözaltı sırasında sergilediği  duruştan dolayı tebrik etti.
 
Filistin halkının bütün bileşenlerinin bu tür olaylara karşı   kararlılıkla ortaya koyduğu duruşun, başkenti Kudüs olan bir Filistin devletine  ulaştıracağını söyleyen Abbas, işgalci İsrail'in saldırılarına karşı Filistin  halkına ve çocuklarına uluslararası koruma çağrısında bulundu.
 
 Filistinli 16 yaşındaki Cuneydi, 7 Aralık'ta işgal altındaki Batı  Şeria'da yer alan El Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker  tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
 
İsrail askeri mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere  kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi'nin İsrail  askerleri tarafından dövülmesi sonucunda sağ omzunda kırık oluşmuştu.
 
Ofer Mahkemesi, geçen pazar günü Cuneydi'nin kefaletle serbest  bırakılması kararını kabul etmiş ancak savcılık buna itiraz etmişti.
 
  
 

ETİKETLER

Filistin Cuneydi Mahmud Abbas
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.