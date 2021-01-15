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Filistin Devlet Başkanı Abbas kritik kararnameyi imzaladı!

AA |  15 Ocak 2021 Cuma - 21:40 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 22:05

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de de başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı.


Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Abbas,  işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Devlet Başkanlık  Sarayında Filistin Merkez Seçim Komitesi'nin başkanı Hanna Nasır’ı kabul  etti.Görüşmede Abbas, milletvekili seçimleri 22 Mayıs 2021 ve başkanlık  seçimleri 31 Temmuz 2021'de düzenlenecek şekilde kendi el yazısıyla yazdığı  kararnameyi Nasır’a teslim etti.Kararnamede, “İşgal ve abluka altındaki  Filistin topraklarında (Doğu Kudüs, Batı Şeria, Gazze Şeridi) seçim süreci, 3  aşamalı (seçimleri yönetmesi için Filistin Ulusal Konseyi’nin kurulması,  milletvekili seçimleri ve başkanlık seçimleri) olacak şekilde Filistin Kurtuluş  Örgütü’nün (FKÖ) kuruluş ilkeleri gereği ve ulusal sözleşmelere uygun  yapılacaktır.” ifadeleri yer aldı.Geçen yılın sonlarında Filistin'de  siyasi grupların uzlaşı arayışı kapsamında Hamas ile Fetih Hareketi arasında  yakınlaşma sağlanmıştı. Filistinli grupların genel sekterleri ve temsilcileri 3  Eylül'de eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah ve  Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ve 22 Eylül'de İstanbul'da toplantılar  gerçekleştirmişti.Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih’in Merkez  Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, Fetih ile Hamas  arasında İstanbul'da yapılan görüşmelerin olumlu ve verimli geçtiğini  belirtmişti.Toplantılarda İsrail'e karşı direniş ve gruplar arasındaki  siyasi bölünmenin sonlandırılması yönünde atılan adımların sonucunda yaklaşık 14  yıldır yapılamayan seçimlerin icra edilmesi yönünde karşılıklı olumlu adımlar  atılmaya başlanmıştı.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Aralık  2020'de Abbas'a bir mektup göndererek, "seçimlerin daha önce şart koşulduğu gibi  eş zamanlı olarak değil, sırasıyla yapılmasını kabul ettiklerini" bildirmişti.  Mektubun ardından Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de gelecek dönemde  hükümetin seçim süreci için tüm çabaları ortaya koyma hazır olduğunu duyurmuştu. 
 

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Filistin Abbas seçim
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