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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Biden ile görüştü

15 Mayıs 2021 Cumartesi - 20:25 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 20:25

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.


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Filistin Mahmud Abbas Joe Biden
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