Filistin'den Uluslararası Ceza Mahkemesine çağrı!

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze'deki ''savaş suçlarını'', yasa dışı yerleşim faaliyetlerini, çocuklara, sivillere, okullara ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını soruşturmaya başlaması çağrısı yaptı.

Mansur, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 61'i çocuk, 36'sı kadın 213 Filistinlinin öldüğünü ve 7 bin binanın zarar gördüğünü söyledi.

''Uluslararası toplumun sorumluluğu derhal ateşkes sağlamak'' diyen Mansur, hemen sonrasında ise İsrail saldırılarında Gazze'de okullara sığınmak zorunda kalan 50 bin kişiye acil insani yardım gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

BMGK'NİN İSRAİL'İN SALDIRILARI KARŞISINDAKİ EYLEMSİZLİĞİ "UTANÇ VERİCİ"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Gazze'deki Filistinliler için acil insani yardım çağrısı yapmasını talep eden Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nin birlik olup İsrail'in saldırganlığı karşısında harekete geçememesini ise ''utanç verici'' olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde ateşkesi desteklediği yönündeki açıklamasını değerlendiren Mansur, ''Biden yönetimi, Filistin halkına yönelik saldırılara son vermek için baskı uygularsa kimse önünde durmayacaktır.'' dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesine (ICC) İsrail'in savaş suçlarını, yasa dışı yerleşim faaliyetlerini, çocuklara, sivillere, okullara ve sivil altyapılara yönelik saldırılarını soruşturmaya başlaması çağrısı yapan Mansur, isim vermeden ABD'yi de ICC'nin savaş suçlarını soruşturmasını engellemekle suçlayarak, ''Uluslararası Ceza Mahkemesinin işine müdahale etme ve mahkemenin kimin savaş suçu işlediğine yönelik soruşturmayı başlatmasına, suçluların sorumlu tutulmasına ve hak ettikleri cezayı almasına müsaade et.'' dedi.